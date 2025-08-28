Інтернаціональний легіон на Харківщині: добровольці тримають оборону разом із 92-ю бригадою

Після другого поранення військовослужбовець з позивним «Дом» керує підрозділом безпілотних авіаційних комплексів у третьому Інтернаціональному легіоні оборони України.

«Дом», командир підрозділу безпілотних авіаційних комплексів

Іноземці – це окрема історія. Коли в одному підрозділі можуть бути представники 10, 15 інших країн, то звести це воєдино дуже складне завдання. Дуже багато з них проходили військову службу у своїх країнах. Можна у них дечому повчитись, вони мають власний досвід. Їхній досвід по організації бойових дій корисний. Адже чи є він релевантний? Ні. Тому що більшість світу відстає від нас в розумінні сучасної війни.

На думку «Дома», військові вміння можна здобути – важливіше, щоб людей об’єднували мета та цінності.

«Фродо», військовослужбовець 3 Інтернаціонального легіону оборони України

Ми всі одне одного розуміємо, навіть попри те, що у мене досить складне володіння іноземними мовами, але простими словами, на пальцях, ми одне одного розуміємо.

Bugs, військовослужбовець 3 Інтернаціонального легіону оборони України

Я пілот. Зараз ми займаємось розвідкою. Тож ми трохи далі від передової – через загрозу від дронів. Усе стало настільки складно, що навіть у піхоти вже не так, як раніше, коли були чітко визначені сектори і ти стежив, з якого боку може підійти ворог. Ти просто був там і чекав. Лише коли щось чув чи отримував наказ по радіо, тільки тоді виходив та знищував загрозу. А ми їхні очі: ми виходимо, ми розвідуємо місцевість. Якщо самі не можемо вступити в бій – передаємо піхоті і вони вже зачищають.

У «сірій» зоні, що, за словами військових, може сягати сорока кілометрів завширшки, недостатньо просто пильнувати сектор. Окупант може з’явитися звідусіль. В Андрія з позивним «Борсук» є досвід екстремального водіння фронтовими дорогами.

Андрій «Борсук», військовослужбовець 3 Інтернаціонального легіону оборони України

Доставляв вантажі в Бахмут. Вийшло так, що мій рюкзак залишився в інших бійців. Кажу, хлопці, у вас там рюкзак мій лежить, там деякі мої речі, підвезіть сюди. Вони – ти виїдеш туди, забереш, ми туди не поїдемо.

Командир пишається роботою підрозділу, адже кожна виявлена та знищена ворожа ціль дорівнює збереженню життя побратимів.

«Дом», командир підрозділу безпілотних авіаційних комплексів

Вдалося організувати цей процес, замкнути цей цикл і виконати завдання. І як командир я, напевно, відчуваю гордість і повагу до людей, що це вони – це мій підрозділ.

Андрій «Борсук», військовослужбовець 3 Інтернаціонального легіону оборони України

Це все вийшло, бо був вражений ворожий об’єкт чи ціль, БМП чи танк. І ти розумієш, що ця ціль вже бути меншою небезпекою. І це планомірне знищення сил ворога і наша основна задача.

Тут не плекають ілюзій про швидке чи легке завершення бойових дій. Легіонери налаштовані на важку й тривалу бойову роботу.





