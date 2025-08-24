Держава
Інвестиції в українську оборонку

Деякі країни вже використовують європейський механізм позик SAFE у 150 млрд євро для інвестицій в українську оборонну промисловість, — єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс у коментарі "Радіо Свобода".

"Доволі скоро ми оголосимо, скільки країн-членів ЄС роблять запит на ці кредити.

Ми бачимо доволі великий інтерес. І пізніше, можливо, в листопаді, (…) коли будуть чіткі цифри (…), ми оголосимо, скільки з цих позик використають для України", — заявив Кубілюс.

Єврокомісар додав, що зараз "значно більш оптимістичний" щодо використання європейськими країнами кредиту саме для потреб України.

"Українська оборонна індустрія визначна своїми досягненнями. І, думаю, багато європейських країн, бізнес-індустрій мають чимало інтересу посилити свою інтеграцію", — додав він.

Джерело: https://t.me/znua_live/215521

