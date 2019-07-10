«Обещанного три года ждут» - почти год уже прошёл. Почему городские власти игнорируют просьбы харьковчан?
Уже больше года харьковчанин Владимир Штанько пытается обратить внимание городских властей на переулок Буковый. Ведь здесь, говорит он, пройти по пешеходной зоне - еще то испытание, особенно в выходные. Раньше, говорит, обе полосы были пешеходными, потом был период, когда по правой стороне начали ездить машины, а сейчас - для пешеходов места нет вообще.
Владимир Штанько, местный житель:
В полиции нам по поводу нашего запроса ответили, что городская власть должна устанавливать, а городские власти, там непонятно, кто занимается, - ограничивают знаками. То есть, они заставляют: пишите на голову горсовета, и там дальше будем рассматривать.
Владимир ожидал, что ситуация изменится, когда в августе прошлого года в мэрии новостям «АТН» пообещали: шлагбаум, который когда-то служил запретом для машин, коммунальные службы восстановят в самый короткий срок. Однако, по неизвестным причинам работа коммунальщиков затянулась почти на год - шлагбаума до сих пор нет, а машин с наступлением лета становится все больше.
Владимир Штанько, местный житель:
«Вот, остатки ограды со стороны пляжа Аризоны, их демонтировал кто-то, ну, может лет 5 назад, может быть где-то.
Местные говорят, ситуация становится критической на выходные, когда на одной дороге встречаются дети на велосипедах, мамочки с колясками, пляжники и машины. При этом каждый из них уверен - на дороге главный именно он, потому что ни запрещающего, ни предупреждающего дорожного знака вблизи этого места нет.
Наталья вместе с двумя маленькими детьми ходит этой дорогой каждый день. Женщина не представляет, что будет, когда дети будут старше и станут самостоятельно пользоваться этим маршрутом.
Наталья, мама в декрете:
Чаще, конечно, водители, там у них двухстороннее движение. Ну, бывает, что лихачи выезжают и едут, прямо чуть ли не «бибикают» тебе в спину. Едут, да, они не поворачивают, они настаивают на том, чтобы я сошла с коляской.
Местные говорят, пока городские власти не спешат с установкой запрещающих знаков, они, тем временем, уже год пытаются навести порядок собственными силами с помощью всего, что находят под ногами. Добавляют: пока не использовали только гвозди, ведь каждое утро картина все та же.
Наталья Александровна, местная жительница:
Хоть как-то, брёвна какие-то, они моментально всё убирают и проезжают, но это утром. А вечером, во второй половине дня, здесь просто проезжая часть. Ну, людей, когда выходные - больше, конечно, значительно, потому что жара такая стояла, и получилось так. А машин очень много…
Между тем в пресс-службе мэрии новостям «АТН» сообщили: решать вопрос со шлагбаумом, еще летом прошлого года, было поручено администрации Шевченковского района. Однако, почему сейчас его нет, и был ли он установлен вообще - объяснить не смогли. В связи с этим туда был направлен информационный запрос.