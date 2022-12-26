Об’єкти водопостачання в Харкові забезпечені альтернативними джерелами електроенергії

В Харкові на об’єктах водопостачання завершили ремонтні та відновлювальні заходи щодо підготовки обладнання та насосних агрегатів до зими, повідомили в «Харківводоканалі».

«Був проведений весь комплекс робіт для надійної експлуатації насосних станцій в опалювальний період. Щоб продовжувати безперебійне забезпечення водопостачання за критичної ситуації, що може виникнути, розробили та визначили схеми та різні види резервування насосного обладнання», – повідомив начальник управління артезіанського водопроводу та насосних станцій Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» Олександр Черняєв.

За його словами, на підприємстві ведуться роботи щодо підключення альтернативних джерел електроенергії, які за повної відсутності електропостачання дозволять підтримувати роботу диспетчерських служб, отримувати та обробляти інформацію між виробничими підрозділами, а також своєчасно реагувати на всі звернення харків’ян.

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