Одиозные Дмитрий и Михаил Добкины возглавили рейтинг прогульщиков Верховной Рады

Гражданская сеть «ОПОРА» составила рейтинг деятельности в Верховной Раде депутатов от Харькова в 2017 году.

Среди 23 избранников (14 мажоритарщиков и 9 списочников) есть и прогульщики, и трудоголики.

На всех 116 заседаниях были только Александр Биловол и Владимир Мысик. Также добросовестно посещали Раду Александр Фельдман, Александр Кирш, Алена Кошелева, Анатолий Денисенко, Роман Семенуха и Ирина Ефремова - у каждого депутата менее 10% пропусков.

Заядлыми прогульщиками года по показателям письменной регистрации стали Дмитрий Добкин и Михаил Добкин. Первый пропустил 100% заседаний, а второй – был лишь на 10 из них. Евгений Мураев отсутствовал на 78% заседаний. А Дмитрий Святаш, Дмитрий Шенцев и Сергей Тригубенко не явились на 60% заседаний.

Если сравнивать количество поданных и принятых законопроектов, то наиболее эффективным депутатом следует считать Дмитрия Святаша: из 10 поданных законопроектов 4 было принято. В состав эффективных законодателей попали Александр Фельдман, Ирина Ефремова и Анатолий Гиршфельд - более 20% от зарегистрированных депутатами законопроектов приняли.

Самым активным в написании депутатских запросов стал Роман Семенуха - 33. Активно с запросами обращались Анатолий Денисенко - 32, Валерий Писаренко – 28, Ярослав Маркевич - 20, Александр Кирш - 13 и Игорь Котвицкий - 13 запросов.

Ни разу правом обращения с запросом в соответствующие органы не воспользовались Михаил Добкин, Дмитрий Добкин, Михаил Кобцев, Сергей Тригубенко и Владимир Мысык.

Роман Семенуха стал также «рекордсменом» по выступлениям – их общественные наблюдатели насчитали 185. Народный депутат Валерий Писаренко брал слово 33 раза.

Ни разу в 2017 году не выступали в парламенте 10 народных депутатов от Харьковщины. Это Дмитрий Добкин, Владимир Мысык, Александр Фельдман, Виталий Хомутынник, Владимир Кацуба, Дмитрий Шенцев, Виктор Остапчук, Анатолий Денисенко, Игорь Котвицкий и Сергей Тригубенко.

Новости портала «Весь Харьков»