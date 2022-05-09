Окупанти масово виходять з Борової

З учорашнього дня спостерігається масовий вихід військ РФ з території Борової та Богуславки в напрямку Куп’янська. Про це йдеться у повідомленні Боровської селищної ради. Водночас, за данимии аерофотозйомки, велика кількість живої сили і техніки окупантів залишається в селах Ізюмське, Дружелюбівка, Ольгівка, Чернещина, Першотравневе, Підвисоке, Гороховатка, Бахтин. В полях поблизу сіл замаскована ворожа техніка. Для мирних жителів таке зосередження ворожих військ несе значні безпекові загрози. Також небезпечно зараз відвідувати ліси, посадки, зокрема в місцях, де перебували російські військові. Там можуть бути міни і розтяжки.

В окупованих селах загарбники розміщуються в закладах соціальної інфраструктури та розселяються в пустих будинках місцевих жителів. Ймовірно, у рашистів наразі є проблеми з забезпеченням та не вистачає продовольства, оскільки вони відловлюють на вулицях курей, качок, гусей, а також відбирають або обмінюють у місцевих мешканців свиней та продукти харчування.

На території громади вже тривалий час немає електрики, мобільного зв’язку, інтернету. Працюють деякі магазини та аптеки, але асортимент товарів дуже обмежений.

Агентство Телевидения Новости