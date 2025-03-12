Операция "Правое дело" — вторжение США в Панаму в 1989 году.

В итоге перехерачили сотни вражеских солдат, убили сотни мирняка, свергли и арестовали лидера Панамы Мануэля Норьегу — в общем, победили.

Совет Безопасности ООН тогда провел голосование по резолюции с осуждением вторжения, но США использовали право вето.

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с осуждением вторжения США в Панаму и требованием немедленно прекратить интервенцию и вывести войска. В поддержку резолюции проголосовали 75 государств, против — 20.

Но, как известно, резолюции Генассамблеи до одного места.

Что там еще? Куча встревоженности, озабоченности, всякие Содружества американских государств, советы и объединения церквей и другие добрые люди выступили с протестом. Письма с осуждением писали всякие ЛОМы и влиятельные люди.

Ну и так далее.

Кстати, Кит Келлог участвовал в этой операции — командовал одной из бригад.

В этом смысле я никогда не понимал, почему люди пишут, что США сейчас копируют россию и путина. Как раз все наоборот: это россия вечно заглядывала в рот США, во всем пыталась и пытается ее копировать.

А так как она неизмеримо беднее и тупее (потому что все мозги бегут в загнивающий Запад, в ту самую вашу Америку), то там, где у США получается красиво (а если не получается, то США просто уходят, как в Афганистане), у русских выходит кровавый фарс и кринж.

россия — это буквально "у нас есть свои США дома".

Вторжение в Панаму не считалось войной — это была операция. Никто сегодня всерьез не говорит: "Эх, вот когда была война США с Панамой, я тогда..." Это был блиц-удар и достижение целей при минимуме потерь.

россия, как и США, хотела провести что-то похожее в 2022 году — хоп, путешествие туда и обратно по быстрячку, тоже скинуть украинскую власть, как США скинули панамскую. И США, и Европа тогда дали рф на это мандат, напомню.

Но не вышло, не фартануло — и операция превратилась в полномасштабную войну. Словами самих американцев, это настоящая мясорубка. Именно так заявил Уолтц на последней пресс-конференции Трампа: "Столько там русских гибнет, шо ппц".

Американцам очень жалко русских.

И вот когда Штаты увидели, что русские снова жидко обосрались, да еще и не могут вылезти из этого (потому что не хотят бросать награбленное), они, вздыхая, пришли им на помощь. Как приходили уже 150 лет подряд.

В рф должны молиться на США — никто не выручал их в тяжелые времена так, как дядя Сэм.

Представляю, какой это лютейший комплекс неполноценности у русских: когда вся твоя пропаганда — про проклятые Штаты, Обамы по подъездам и "уряяя, на Вашингтон!", но на самом деле ты обгаженный вор, которого эти самые США жалеют и всегда спасают.

Такое не просто искажает восприятие реальности — это реально плавит рассудок.

Джерело: https://www.facebook.com/LevinYigal

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