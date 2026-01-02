Держава
Сегодня 09:29
Опитування: 49% американців не схвалюють підхід Трампа до війни рф проти України

Опитування: 49% американців не схвалюють підхід Трампа до війни рф проти України

Опитування The Economist/YouGov показало, що 49% респондентів у США "дещо" або "категорично" не схвалюють те, як Дональд Трамп діє щодо війни росії проти України, тоді як 30% – підтримують його підхід.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на дані опитування The Economist/YouGov, які наводить The Hill.

Деталі: На запитання про підтримку "способу, яким Дональд Трамп вирішує ситуацію з росією та Україною", 49% респондентів відповіли, що "дещо не схвалюють" або "категорично не схвалюють".

30% респондентів того ж опитування заявили, що "дещо схвалюють" або "рішуче схвалюють" дії Трампа, а 20% не були впевнені у своїй відповіді.

У перший рік другого терміну Трампа його адміністрація наполегливо домагалася припинення війни в Україні, але без особливого успіху.

Трамп і президент України Володимир Зеленський зустрілися в неділю в Мар-а-Лаго, і після зустрічі обидва лідери заявили на спільній пресконференції, що було досягнуто прогресу щодо 20-пунктної мирної пропозиції, яку підтримує Зеленський.

В опитуванні The Economist/YouGov 27% респондентів заявили, що, на їхню думку, на цей момент росія має перевагу у війні, 6% вважали, що перевага на боці України, а 44% не могли визначити, хто мав перевагу. 24% респондентів не були впевнені, яка сторона має перевагу.

Опитування The Economist/YouGov проводилося з 26 по 29 грудня, в ньому взяли участь 1550 респондентів. Похибка становить 3,6 процентного пункту.

