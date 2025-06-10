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Орбан сказав, що росіяни занадто слабкі для глобальної війни, бо вони "навіть не здатні перемогти Україну"

Орбан сказав, що росіяни занадто слабкі для глобальної війни, бо вони навіть не здатні перемогти Україну

Коментуючи ймовірність розширення війни рф по всьому світу, премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що росіяни для цього занадто слабкі, адже "навіть не здатні перемогти Україну"

Про це він сказав в інтервʼю LCI.

Орбан висловився, що не боїться глобального конфлікту з боку москви.

"росіяни занадто слабкі для цього. Вони навіть не здатні перемогти Україну, тому вони не здатні реально атакувати НАТО", - сказав політик.

Також очільник угорського уряду додав, що "Україна не придатна для членства в НАТО або Європейському Союзі".

"Для нас, угорців, і для всього ЄС, не в наших інтересах, щоб існувала загроза війни і прямий конфлікт з росією. Ось чому Україна не може стати членом НАТО. Я думаю, що ми розуміємо історію України трохи краще, ніж французи. (...) Ми думаємо, що росіян не повинні любити, але ми повинні мати з ними угоди", - акцентував Орбан.

Водночас він вважає, що з рф не зможуть домовитися ні українці, ні європейці, а угода "повинна бути між росіянами та американцями".

Джерело: espreso.tv

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