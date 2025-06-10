Орбан сказав, що росіяни занадто слабкі для глобальної війни, бо вони "навіть не здатні перемогти Україну"
Коментуючи ймовірність розширення війни рф по всьому світу, премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що росіяни для цього занадто слабкі, адже "навіть не здатні перемогти Україну"
Про це він сказав в інтервʼю LCI.
Орбан висловився, що не боїться глобального конфлікту з боку москви.
"росіяни занадто слабкі для цього. Вони навіть не здатні перемогти Україну, тому вони не здатні реально атакувати НАТО", - сказав політик.
Також очільник угорського уряду додав, що "Україна не придатна для членства в НАТО або Європейському Союзі".
"Для нас, угорців, і для всього ЄС, не в наших інтересах, щоб існувала загроза війни і прямий конфлікт з росією. Ось чому Україна не може стати членом НАТО. Я думаю, що ми розуміємо історію України трохи краще, ніж французи. (...) Ми думаємо, що росіян не повинні любити, але ми повинні мати з ними угоди", - акцентував Орбан.
Водночас він вважає, що з рф не зможуть домовитися ні українці, ні європейці, а угода "повинна бути між росіянами та американцями".
Джерело: espreso.tv