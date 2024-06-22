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Партия получавшей деньги от путина Марин Ле Пен поддержала поставки французского оружия Украине

Партия получавшей деньги от путина Марин Ле Пен поддержала поставки французского оружия Украине

Владимир путин становится настолько токсичен, что от него отворачиваются даже некоторые идеологические союзники. И не просто отворачиваются. Французская ультраправая партия Марин Ле Пен, которую в довоенное время с почестями принимали в кремле, готова, как и президент Эмманюэль Макрон, поставлять вооружения Украине.

«Я хочу, чтобы у Украины были боеприпасы и [военная] техника, чтобы она могла выстоять» в борьбе с российской агрессией, заявил во время посещения выставки вооружений на окраине Парижа Жордан Барделла, лидер основанной Ле Пен партии «Национальное объединение».

Барделла может стать следующим премьер-министром Франции, если его партия одержит весомую победу на внеочередных выборах в июле, отмечает Bloomberg. Макрон объявил их после того, как «Национальное объединение» обошло другие французских партии на выборах в Европарламент. Барделла, правда, заявил, что возглавит правительство только в случае получения его партией абсолютного большинства во французском парламенте.

«Я не собираюсь ставить под вопрос обязательства, которые Франция сделала на международной арене; это вопрос доверия со стороны наших европейских партнеров и союзников по НАТО», – добавил Барделла. Между тем, Ле Пен, участвуя в кампании по выборам президента Франции в 2022 г., обещала вывести страну из «объединенного командования НАТО, чтобы нас больше не втягивали в чужие конфликты». Правда, сказала она это до российского вторжения в Украину – 5 февраля.

До войны Ле Пен очень любили в москве, она неоднократно посещала ее для встречи с российскими лидерами. Так, в марте 2017 г., за месяц до президентских выборов во Франции (в которых она тоже участвовала), Ле Пен встречали чуть ли не как государственного лидера: кортеж в сопровождении полицейских машин доставил ее из аэропорта, из-за чего в части районов москвы на пару часов образовались огромные пробки. Она поддерживала российские законы о запрете гомосексуальной пропаганды среди несовершеннолетних, об иностранных агентах, заявляла о необходимости стратегического партнерства с россией.

Вокруг финансирования ее партии разгорелся скандал. В 2014 г. выяснилось, что «Национальный фронт» (так тогда называлась партия) получил кредит на 9 млн евро от Первого чешско-российского банка, который контролировали структуры друга путина миллиардера Геннадия Тимченко. А в марте 2017 г. обнаружилось, что, несмотря на публичные опровержения Ле Пен, российские банки продолжили финансировать «Национальный фронт» и, в том числе, ее избирательную кампанию на выборах президента в 2017 г. – в обмен на поддержку ею российской позиции по украинскому вопросу.

Заявив о готовности продолжать оказывать Украине военную помощь, Барделла оговорился: это не должны быть виды вооружений, способные спровоцировать более масштабную войну, в которую окажется втянута Франция. В отличие от Макрона он также отказался посылать в Украину французских военных.

Джерело: nigroll.com

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