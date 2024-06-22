Партия получавшей деньги от путина Марин Ле Пен поддержала поставки французского оружия Украине

Владимир путин становится настолько токсичен, что от него отворачиваются даже некоторые идеологические союзники. И не просто отворачиваются. Французская ультраправая партия Марин Ле Пен, которую в довоенное время с почестями принимали в кремле, готова, как и президент Эмманюэль Макрон, поставлять вооружения Украине.

«Я хочу, чтобы у Украины были боеприпасы и [военная] техника, чтобы она могла выстоять» в борьбе с российской агрессией, заявил во время посещения выставки вооружений на окраине Парижа Жордан Барделла, лидер основанной Ле Пен партии «Национальное объединение».

Барделла может стать следующим премьер-министром Франции, если его партия одержит весомую победу на внеочередных выборах в июле, отмечает Bloomberg. Макрон объявил их после того, как «Национальное объединение» обошло другие французских партии на выборах в Европарламент. Барделла, правда, заявил, что возглавит правительство только в случае получения его партией абсолютного большинства во французском парламенте.

«Я не собираюсь ставить под вопрос обязательства, которые Франция сделала на международной арене; это вопрос доверия со стороны наших европейских партнеров и союзников по НАТО», – добавил Барделла. Между тем, Ле Пен, участвуя в кампании по выборам президента Франции в 2022 г., обещала вывести страну из «объединенного командования НАТО, чтобы нас больше не втягивали в чужие конфликты». Правда, сказала она это до российского вторжения в Украину – 5 февраля.

До войны Ле Пен очень любили в москве, она неоднократно посещала ее для встречи с российскими лидерами. Так, в марте 2017 г., за месяц до президентских выборов во Франции (в которых она тоже участвовала), Ле Пен встречали чуть ли не как государственного лидера: кортеж в сопровождении полицейских машин доставил ее из аэропорта, из-за чего в части районов москвы на пару часов образовались огромные пробки. Она поддерживала российские законы о запрете гомосексуальной пропаганды среди несовершеннолетних, об иностранных агентах, заявляла о необходимости стратегического партнерства с россией.

Вокруг финансирования ее партии разгорелся скандал. В 2014 г. выяснилось, что «Национальный фронт» (так тогда называлась партия) получил кредит на 9 млн евро от Первого чешско-российского банка, который контролировали структуры друга путина миллиардера Геннадия Тимченко. А в марте 2017 г. обнаружилось, что, несмотря на публичные опровержения Ле Пен, российские банки продолжили финансировать «Национальный фронт» и, в том числе, ее избирательную кампанию на выборах президента в 2017 г. – в обмен на поддержку ею российской позиции по украинскому вопросу.

Заявив о готовности продолжать оказывать Украине военную помощь, Барделла оговорился: это не должны быть виды вооружений, способные спровоцировать более масштабную войну, в которую окажется втянута Франция. В отличие от Макрона он также отказался посылать в Украину французских военных.

Джерело: nigroll.com

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