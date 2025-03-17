«Патріотична» спільнота методично віддаляє росію від миру

z-канали і російські провоєнні блогери закликали кремль не погоджуватися на запропоноване москві Вашингтоном і Києвом перемир’я у війні.

Пропаганда переконує, що «російська армія зараз методично тисне на противника, вибиваючи з нього кадровий і технічний ресурс, тому давати йому можливість перевести дух – стратегічна помилка».

Проте темпи російського наступу в Україні свідчать про абсолютно протилежне: вже другий тиждень він є мінімальним аж з квітня 2024 року. За минулий тиждень найбільше території (12,4 км²) окупанти захопили в районі Сватового на Луганщині. Ще 2,4 км² їм вдалося захопити на півдні Донецької області, в районі села Привільне.

Ось так насправді виглядає «методичний тиск», про який розповідає російська пропаганда.

Джерело: https://t.me/spravdi/45548

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