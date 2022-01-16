Перший успішний відсіч: киборг про оборону Донецкого аэропорта

Вооружённая агрессия против Украины была заранее спланирована Российской Федерацией и исполнялась в несколько шагов. Об этом сообщали в Министерстве иностранных дел. Всё началось 20 февраля 2014 года. Тогда российские войска незаконно захватили украинский Крым, установили там блокпосты и сменили власть. Позже провели незаконный референдум по присоединению Крыма в состав РФ. Далее под руководством Кремля, в Украине сделали, так называемую, «русскую весну», которая должна была привести к государственному перевороту и дестабилизировать ситуацию в восточных и южных регионах. Следовательно, в городах начали проходить пророссийские акции, которые также курировали спецслужбы и наёмники. Вскоре они прекратились, но в это время оккупантам удалось захватить районы Донецкой и Луганской областей.

26 мая 2014 года российские войска начали первый штурм по захвату Донецкого аэропорта. Украинские военнослужащие смогли отстоять свои позиции, но наступления продолжались. Когда начались военные действия в стране Дмитрий Сорока пошёл в военкомат и его забрали на фронт защищать границы. Вспоминает, что сначала его отправили в Десну, а уже через месяц он оборонял Донецкий аэропорт, который был важным стратегическим объектом.

«Спочатку там не було таких жахливих обстрілів. А вже ближче до вересня ситуація змінилася. Ми побачили, що по нам почали працювати снайпери, збільшилися мінометні обстріли, потім була колона з танків та БТР. Нашій артилерії вдалося відбитися. Потім по нам почали стріляти з “Градів” і наступи танками були регулярними, чи не кожен день. Для нас було важливо витримати будь-якою ціною. Оборона Донецького аеропорту — це перша успішна відсіч. У результаті чіткої взаємодії ми змогли утримувати наступ. Це показало всім, що ми можемо витримувати такі довгі атаки, люди повірили в армію, яка здатна захистити землі”.

Оборона Донецкого аэропорта длилась 242 дня. 13 января 2015 года украинским защитникам пришлось оставить позиции из-за того, что от аэропорта оставались руины. Дмитрий Сорока рассказывает, что за такую сильную защиту, противник назвал их «Киборгами».

«Допогла взаємодія між добробатами та волонтерами, які допомагали нам всім, чим тільки могли. Привозили унікальні тепловізори, прилади нічного бачення та техніку. Бійці побачили, що екіпірування йде на рівні НАТО. Така підтримка дуже мотивувала, бо без підримки неможливо було вистояти. Ворог зрозумів, що ми готові дати відсіч. Це героїчна оборона, всі трималися дуже стійко”.

Напомним, сегодня в Украине День памяти киборгов, которые защищали Донецкий аэропорт до конца. За всё время обороны стратегического объекта погибло 109 человек, 446 получили разные ранения, ещё 6 пропали без вести

Агентство Телевидения Новости