Песочинский сельсовет пытается через суд получить 1,7 млн гривен

Харьковская местная прокуратура №6 направила в хозяйственный суд Харьковской области исковое заявление в интересах государства в лице Песочинского поселкового совета Харьковского района Харьковской области в один из частных акционерных обществ о взыскании безосновательно сохранившихся средств в сумме почти 1,7 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как сообщил руководитель местной прокуратуры Андрей Яковлев, установлено, что предприятие в течение длительного периода постоянно пользуется земельным участком площадью более 5 га на территории пгт Песочин Харьковской области без надлежащим образом оформленных правоустанавливающих документов.

На указанном земельном участке находятся здания предприятия, принадлежащих ему на праве частной собственности и используются в его хозяйственной деятельности.

Одновременно предприятие с января 2017 не уплатило ни копейки в бюджет поселкового совета за использованием указанного земельного участка.

Сейчас прокуратура просит взыскать с должника средства за использование указанного земельного участка в сумме почти 1,7 млн грн.

Иск находится на рассмотрении.

Агентство Телевидения Новости