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Питерская Сходка СНГ. Опять "зимняя встреча" под плохим знаменем

Питерская Сходка СНГ. Опять зимняя встреча под плохим знаменем

Сходки "под Новый Год" всегда заканчиваются плохо для одного из участников. И об этой славной традиции Кремль знает, пытаясь контролировать неизбежный крах в свою пользу.

Прошлая предновогодняя сходка ознаменовалась тем, что Токаев и Назарбаев полетели в Казахстан раздельно, на что мы обратили "особое" внимание, хотя всякие "борцы с конспирологией" завалили комментарии "здравыми смыслами" о том, что им по должности необходимо летать раздельно.

Как бы то ни было, в январе вспыхнула "народная" революция в Казахстане, в результате которой произошел переворот властной вертикали: Назарбаев вместе со своим кланом были спешно вытеснены из власти. Некоторые "бойцы клана" быстренько перестегнули шлемы, успев понравиться Токаеву...

Суть в том, что Назарбаев, с которым "любовно" болтали Лукашенко и Путин, менее чем за месяц оказался "перед камерой на фоне стены" - без власти и без влияния.

И вот Путин под Новый Год опять всех созывает "на пир во время чумы".

И Кремль надеется, что "символичная смерть" на этот раз ждёт Пашиняна, которого лично Кремль пытался политически завалить явной игрой на стороне Азербайджана в конфликте за Нагорный Карабах.

Но Пашинян "живее всех живых", поэтому "расстрельных вариантов" на этот раз 2.

Год должен стать концом или фундаментом конца либо ОДКБ и СНГ, либо России и Путина. Причем "в знак большого количества символичных двоек" возможно одновременное крушение обоих пластов.

А, возможно, в 2023 завершится история ОДКБ и СНГ (как раз процесс может запустить Пашинян); а в 2024 - как раз под конец войны - закончится и "путинская история".

Джерело: https://t.me/cynic2020/7699

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: путін, росія

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