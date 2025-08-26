Более трети россиян (39%) считают русских «совершенно особым народом». Это следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), результаты которого публикуют «Ведомости». По мнению опрошенных, «особенность» русских заключается в мировоззрении и духовных ценностях (22%), душевности (15%), богатой культуре (12%), православии (12%), патриотизме (11%), сострадании (8%) и других качествах.

Больше всего сторонников «особенности» было выявлено среди граждан от 45 до 60 и старше 60 лет — по 45% в каждой возрастной группе. Меньше всего верят в «особенность» молодые респонденты 18–24 лет — всего 23%. При этом 61% опрошенных придерживаются мнения, что русские — такой же народ, как и все другие. Если в 2000 году 71% опрошенных считал, что судьба русских тяжелее, чем у других народов, то к 2025-му показатель снизился в 2,2 раза — до 32%. Большая часть респондентов (50%) сходится во мнении, что судьба русских в чем-то легче, а в чем-то труднее (в 2000-м таких было 14%). Еще 17% думают, что судьба русских не отличается от судеб других народов. Опрос проводился по телефону среди 1600 совершеннолетних россиян в мае.

За последние три десятилетия россия прошла сложный путь переосмысления идентичности и своей роли в мире, говорит эксперт департамента политических исследований аналитического центра ВЦИОМ Мария Григорьева. По ее словам, ощущение неполноценности у россиян уступило место чувству национальной гордости, осознанию уникальности и значимости своего народа. При этом Григорьева подчеркнула, что россияне сохраняют скромность в самооценке и не склонны воспринимать себя как превосходящую других нацию.

Также по итогам исследования аналитики ВЦИОМ отметили, что «особый путь» становится не просто идеологией, а инструментом позиционирования россии как самостоятельного центра силы. Само это понятие русские интеллектуалы заимствовали в Германии, напомнил кандидат политических наук, доцент Государственного академического университета гуманитарных наук Денис Летняков. По его словам, тема особого пути на данном этапе возникла из-за противостояния с Западом. В частности, государственная пропаганда начала представлять россию как особую цивилизацию со своим набором ценностей. Ощущение «особости» будет расти и у молодого поколения, на которое в первую очередь направлена пропаганда, заключил эксперт.

