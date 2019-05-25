Под Харьковом пропал ребенок (фото)

В Харьковской области пропал 13-летний Привалов Егор Сергеевич.

Об этом сообщили Богодуховском отделе полиции, который ищет ребенка.

24 мая мальчик ушел из дома в с. Кручик в направлении Краснокутска, взяв с собой велосипед и удочки, и не вернулся.

Его приметы: на вид - 13-14 лет, рост 150-155 см, худощавого телосложения, волосы темные, короткие, глаза карие.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, полиция просит сообщить по телефонам: 099-51-02-007, (05758) 3-21-02, 102.

Источник: sq.com.ua

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