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Показова графіка про польські вибори від Onet

Показова графіка про польські вибори від Onet

Показова графіка про польські вибори від Onet

За Тшасковського (червоний колір) - захід, північ та великі міста. За Навроцького (синій) - схід та села.

На "повітовій" карті чітко помітна межа між східною та західною Польщею; вона не пряма та проходить навіть не по межах воєводств. Світоглядні кордони часто є такими. І примітно, що змішування кольорів є на заході - але не на сході. Навіть на межі з Німеччиною у сільських районах нерідко вигравав Навроцький. А Тшасковський на сході програв геть усюди.

Дуже показовими є червоні плями Варшави і Лодзя, навколо яких - все синє. Тому Мазовецьке воєводство (умовно кажучи, "Варшавська область") на першій карті позначені білим. Бо голосів за обох кандидатів там чітко порівну. Провінція врівноважила столицю.

А ще, тотальної перемоги Тшасковського немає ніде. "Найчервоніші" райони - Познань і агломерація - дали йому 71-74%. Варшава - 68%. Гданськ і Гдиня - 70%. Натомість у Навроцького на сході є чимало районів, де він взяв добряче понад 90%.

У підсумку, глибинна Польща перемогла.

На жаль, вона цього разу голосувала за того ж кандидата, якого підтримала у другому турі антиукраїнська частина Польщі, і всім гравцям це було ок. На жаль ці "дві Польщі" за останній рік стали суттєво ближчими. За три роки - зміни просто карколомні.

На жаль, добрих новин сьогодні з Польщі немає.

На жаль, ці зміни виходять далеко за межі Польщі, і тим більше за межі посади президента Польщі - і ближчим часом це матиме свої наслідки.

Навіть зміна влади Польщі, імовірно, на цьому кроці не завершилася, а лише розпочинається.

Джерело: https://www.facebook.com/sergio.kyiv.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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