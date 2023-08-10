«Поки ми є – місто живе»: чи збираються евакуюватися жителі Куп’янська через посилення обстрілів

Основним напрямком наступу окупантів залишається Куп’янський напрямок: тут ворог сформував наступальне угруповання і намагається рухатись вперед, втім безуспішно, кажуть в Міністерстві оборони. Оперативну обстановку називають складною, але контрольованою. Сили оборони наступ окупантів стримують. Що не заважає військам рос. федерації без упину обстрілювати куп’янський район. Останнім часом обстріли значно посилилися.

Наталя

Ну, вибухи тут постійно. А вчора я нарахувала 9 авіабомб. Вчора було чутно і літаки, і вибухи чутно. А артилерія нас гасить весь час.

Любов

Ой, да эту неделю всю неделю стреляют. И по горизонту горит все, и сюда прилетает.

Опівночі російські військові обстріляли село Кіндрашівка Куп’янського району. Отримали поранення 41-річний чоловік та 39-річна жінка. Також вночі завдали удару керованою авіабомбою по будівлі адміністрації. Зранку – обстріляли житлові будинки. В районі оголошено евакуацію.

Андрій Канашевич, т.в.о. начальника Куп’янської РВА

Повибивало повністю вікна, які ми зробили. Це вже не вперше, це вже 3 або 4 влучання сюди. Плюс зранку поприлітало у житловий сектор, тут поруч, десь 300 метрів. Ми відчуваємо, що останній тиждень, 10 днів інтенсивність обстрілів та їх щільність дуже сильно зросла. Б’ють важкою артилерією, закидують мирне місце, завдають суттєвих руйнувань нам.

Вчора я підписав розпорядження щодо обов’язкової евакуації з 53 населених пунктів Куп’янського району. Це стосується Петропавлівської та Кіндрашівської громад, Куп’янської та Курилівської. Це ті громади, які знаходяться або вздовж лінії фронту, або підпадають під постійні обстріли.

За приблизними оцінками, евакуації потребують 11-12 тисяч людей, з яких більш ніж 600 – це діти.

Андрій Канашевич, т.в.о. начальника Куп’янської РВА

Ми все організовуємо, є контактні телефони, є волонтерські групи, є гуртожитки, тобто всіма умовами для нормального проживання на більш безпечних територіях люди ми забезпечуємо. Залшається прийняти зважене рішення самими мешканцями.

Людмила – єдина мешканка на кілька під’їздів в цьому будинку. Виїжджати нікуди не планує.

Людмила

Просто проигнорирую. Я гражданин Украины, Конституция мне дозволяет оставаться дома. Куда мне выезжать? В общежитие студенческое? Куда? Пускай дают равнозначное жилье. Я понимаю что в Харькове оно дороже стоит, но єти квартиры тоже покупались и ремонтировались. Ми здесь всю жизнь.

Мы щит, мы живой щит, мы это прекрасно понимаем. Я понимаю что для этих рашиков мы может и не щит, но я считаю – мы щит.

Пока люди есть, город живой и мы как-то звучим. Как только мы выедем – будет то же самое, что с Ольшанами, с Двуречной.

Валентина під час одного з обстрілів ще минулої осені зазнала поранення – жінці травмувало око.

Валентина

Так, у жовтні… Отак мене об сітку, відлетіло від ракети і отак… – І все одно не поїдете? – Ні, нікуди, мені ніхто не потрібен, я люблю Куп’янськ. І ми нікому не потрібні. Ніде не потрібні ми, ніде.

Аналогічні настої багато в кого з місцевих. Не хочуть залишати житло та хазяйство.

А хто нас чекає? Нічого не надають, тільки кажуть. Ті хто виїжджав – поверталися всі, вон сидять. Сказали, що ми там нікому не потрібні. Ми і своїм не потрібні, а чужим і подавно не потрібні.

Комунальники щодня прибирають наслідки влучань російських снарядів, працюють і в Куп’янську, і в сусідніх селах.

Олег

А що зробиш, робота така. Ніхто за нас її не зробить. Та ну це тут у нас, то на Ківшарівку їздили, там прибирали, вікна склили, все таке робили.

На містах обстрілів правоохоронці збирають речові докази воєнних злочинів росії.

Едуард Миргородський, керівник Куп’янської окружної прокуратури

Місто обстрілюють як авіабомбами – керованими авіабомбами ФАБ-250 – так і артилерією. Безпосередньо сьогодні зранку біло влучання біля будинку цивільного. Це біла САУ «Піон» 203 мм. Ніяких військових тут не знаходилося, жили тільки цивільні.

Так, 7 серпня внаслідок обстрілу села Кругляківка загинули двоє людей, п’ятеро зазнали поранень. Правоохоронці та рятувальники, які приїхали на місце, потрапили під повторний вогонь. Ще четверо поранених. Поліцейські проводять роботу з населенням та вмовляють людей виїжджати.

Кирило Щербинський, начальник Куп’янського ВП

Ну ми з ними спілкуємося, намагаємося їх впевнити, що це потрібно робити, бо буде гаряче. Є такі випадки, поки їм не прилетить в город – вони не хочуть виїжджати. Потім виїхали і кажуть – я поїхав назад, мені потрібно викопати картоплю, наприклад. Є такі люди.

10 серпня вдень в селі Подоли Куп’янського району російський снаряд влучив у житловий будинок. Загинула жінка. Чоловік зазнав поранень.





Агентство Телевидения Новости