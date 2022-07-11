Польща очікує у школах ще 200 тисяч українських дітей з вересня

Міністр освіти і науки Польщі Пшемислав Чарнек розповів, що у наступному навчальному році в польських школах очікують ще 200 тисяч українських дітей.

Про це він говорив у програмі "Польського радіо", пише "Європейська правда".

Чарнек сказав, що в наступному навчальному році в польських школах може з’явитися більше дітей з України.

"Ми прийняли 200 тисяч (українських дітей), з них 160 тисяч – у школи і 40 тисяч – в дитсадки. За нашими оцінками, ще 200 тисяч можуть приєднатися з 1 вересня. Кінця війни в Україні не видно, тому, природно, ті діти, які тут, напевно, залишаться, і приїдуть ще", - сказав міністр.

"Але в Україні також буде дистанційне навчання – ймовірно, велика частина дітей, які перебувають у Польщі, захочуть залишитися за комп’ютерами і продовжувати навчатися з однолітками дистанційно", - додав він.

Міністр зазначив, що система еластична, тому Польща готова приймати українських дітей.

Чарнек підкреслив, що міністерство освіти і науки запропонувало спочатку створити українські класи в польських школах і викладати в них переважно польську мову, що, за його словами, дало можливість увійти в новий навчальний рік на належному освітньому рівні. "І в багатьох місцях це вдалося", - зазначив він.

Источник: eurointegration.com.ua

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