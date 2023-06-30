Польща попросила в США ядерну зброю

Польща занепокоєна співпрацею Білорусі та росії в питаннях ядерної зброї. Варшава закликає Вашингтон передати їй ядерні боєголовки, повідомляють в УНІАН

В Брюсселі прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на пресконференції заявив, що не можна ігнорувати погрози Путіна.

“У зв’язку з тим, що росія має намір розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі, ми ще більше закликаємо весь НАТО взяти участь у програмі Nuclear Sharing”, – сказав очільник уряду.

При цьому він підкреслив, що остаточне рішення залежатиме від американських партнерів.

“Ми заявляємо про нашу готовність діяти швидко в цьому відношенні. Ми не хочемо сидіти склавши руки, поки Путін посилює всілякі загрози”, – додав Моравецький.

Nuclear Sharing – це програма НАТО, яка є частиною політики ядерного стримування Альянсу. Він надає ядерні боєголовки державам-членам, які не мають власної ядерної зброї. З листопада 2009 року в межах Nuclear Sharing американську ядерну зброю розміщено в Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах і Туреччині.

Лукашенко оголосив, що отримав від рф атомну бомбу

Нагадаємо, що в червні в рамках коментаря російській пропагандистці Ользі Скабєєвій білоруський диктатор Лукашенко заявив, що отримав від рф надпотужну ядерну зброю.

Він уточнив, що за своєю силою ці бомби в три рази потужніші, ніж ті, які застосували при бомбардуваннях Хіросіми та Нагасакі ЗС США. Лукашенко додав, що йдеться про окремі зразки, які передав йому російський президент Володимир Путін.

Зазначимо, що станом на 13 червня розвідка США не підтверджувала передачу Білорусі ядерної зброї з боку рф.

Агентство Телевидения Новости