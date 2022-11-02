Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:02
Просмотров: 183

Понад 40 предметів на одного воїна: Британія відправила ЗСУ понад 195 тисяч комплектів зимового однострою

Понад 40 предметів на одного воїна: Британія відправила ЗСУ понад 195 тисяч комплектів зимового однострою

Британія відправила ЗСУ понад 195 тисяч комплектів зимового однострою, це понад 40 предметів на одного воїна

Про це повідомило міністерство оборони Сполученого королівства у твіттері, пише espreso.tv.

Зазначається, що Великобританія наразі відправила понад 195 000 одиниць зимового спорядження. Допомога прибуде разом з українськими призовниками після того, як вони завершили навчання на базах Великої Британії. Така кількість зимового спорядження  означає, що це понад 40 предметів на одного воїна.

Окрім зимового спорядження, українські бійці отримають комплекти з надання першої медичної допомоги та елементи захисту.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 