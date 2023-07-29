Понад 500 мільйонів гривень на відновлення Харківщини: Олег Синєгубов
Пріоритетними напрямками масштабної відбудови є житловий фонд та об’єкти соціальної інфраструктури – медичні й освітні заклади та сфера транспорту.
За словами начальника ХОВА Олега Синєгубова, відбудова постраждалих громад регіону здійснюється, зокрема, за кошти держбюджету, які були виділені з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
Крім цього, використовуються співфінансування з обласного та місцевих бюджетів.
За його словами, роботи з відновлення зараз тривають у містах Дергачі, Лозова, Чугуїв, Балаклія, смт Старий Салтів, Золочів, селах Нова Гусарівка, Рогань, Докучаєвське та інших.
Разом із житловими будинками відновлюється прилегла територія та соціальна інфраструктура, розташована поруч.