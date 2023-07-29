Понад 500 мільйонів гривень на відновлення Харківщини: Олег Синєгубов

Пріоритетними напрямками масштабної відбудови є житловий фонд та об’єкти соціальної інфраструктури – медичні й освітні заклади та сфера транспорту.

За словами начальника ХОВА Олега Синєгубова, відбудова постраждалих громад регіону здійснюється, зокрема, за кошти держбюджету, які були виділені з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Крім цього, використовуються співфінансування з обласного та місцевих бюджетів.

За його словами, роботи з відновлення зараз тривають у містах Дергачі, Лозова, Чугуїв, Балаклія, смт Старий Салтів, Золочів, селах Нова Гусарівка, Рогань, Докучаєвське та інших.

Разом із житловими будинками відновлюється прилегла територія та соціальна інфраструктура, розташована поруч.

Агентство Телевидения Новости