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07.11.2023 18:22
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Понад 900 Пунктів Незламності вже розгорнуто на Харківщині

Понад 900 Пунктів Незламності вже розгорнуто на Харківщині

Станом на в Харківській області до роботи підготовлено 936 Пунктів Незламності: 912 пунктів уже розгорнули, ще 24 – в резерві.

Такі дані надає Департамент цивільного захисту Харківської ОВА. Пункти Незламності розгорнуто військовими адміністраціями всіх рівнів та органами місцевого самоврядування, підрозділами ГУ ДСНС України у Харківській області, на базі залізничних вокзалів та об’єктів відповідального бізнесу. 

«З 20 жовтня громадяни можуть отримати інформацію про місце розташування та режим роботи Пунктів Незламності у мобільному застосунку «Дія». Проте з міркувань безпеки не всі пункти на території області висвітлені на інтерактивній мапі, їх адреси та розташування можна також дізнатися в органах місцевого самоврядування», – повідомляють у Департаменті. 

Нагадуємо, що у Пунктах Незламності можна зігрітися, зарядити мобільні пристрої, отримати доступ до мережі Інтернет. У разі аварійного відключення постачання електричної енергії та/або постачання теплової енергії більш ніж на 3 години, Пункти Незламності будуть переведені в цілодобовий режим роботи.

Довідка. За весь час функціонування Пунктів Незламності в Харківській області їх відвідало понад 178 тисяч громадян, у тому числі за жовтень 2023 – 3936 осіб.

Агентство Телевидения Новости

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