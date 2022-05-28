Порошенка не випустили за кордон. У Євросолідарності кажуть, він їхав у відрядження

Народна депутатка від Євросолідарності Ірина Геращенко заявила, що п’ятого президента Петра Порошенка не пропустили через державний кордон, хоча він входить до парламентської делегації, яка має відвідати засідання ПА НАТО у Вільнюсі.

У своєму Telegram-каналі Геращенко написала, що розпорядження про відрядження народних депутатів підписав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

«Але сьогодні увечері Порошенка не пропустили через кордон. Без пояснення причин. Прикордонники на пункті перетину Рава-Руська несли якусь нісенітницю про “підроблене чи скасоване розпорядження”, хоч всіх інших депутатів, чи то слуг, що інспектують курорти Італії, чи то ОПЗЖ, що вивозять коштовності, випускають з країни без жодних проблем», — стверджує вона.

За словами Геращенко, Євросолідарність розцінює інцидент як «замовлення влади, яка продовжує війну з Порошенком».

Агентство Телевидения Новости