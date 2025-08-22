Іпотека під 0%: для кого планують розширити програму "єОселя"

Державну іпотечну програму "єОселя" хочуть розширити для молодих сімей з дітьми, запропонувавши зниження ставок.

Про це під час прес-брифінгу розповів голова правління "Укрфінжитло" Євген Мецгер, передає журналіст ЕП.

"Демографічна проблема в Україні стає все більшою. Тому ми хочемо зробити іпотеку для молодих сімей з дітьми. Ми хочемо створити для сімей, які вмотивовані народжувати дітей, особливі умови для купівлі квартири", – наголосив Мецгер.

За його словами, це буде лізинговий продукт для молодих сімей з меншим першим внеском та нижчими ставками. Ці ставки згодом має затвердити Кабінет міністрів. З кожною дитиною ставка буде зменшуватись.

Наприклад, базова ставка для молодої сім’ї становитиме умовні 9%. Якщо в родині є одна дитина, ставка знижується до 6%, якщо дві дитини – до 3%, а якщо троє та більше дітей – застосовується ставка 0%.

Водночас розглядається і зворотній процес. Якщо одній дитині виповнилося 18 років, ставку повертають назад.

В "Укрфінжитло" також уточнили, що "молоді сім’ї з дітьми" мають оформлювати іпотеку як окрема категорія громадян. Тобто, не можна одночасно подаватись на програму і як військовий чи медик, і як родина з дітьми – потрібно обирати.

Також програма не буде поширюватись на тих українців, які вже раніше оформили іпотеку. Тобто, з появою дітей, їхні ставки не знизять.

За словами Мецгера, розширена "єОселя" має запрацювати вже в кінці 2025 року-на початку 2026 року.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»