Потреби у відновленні транспортної системи України – вже понад 77 мільярідів доларів

Транспортна система України зазнала збитків на понад 36 млрд дол, а потреби у відновленні вже перевищують 77 млрд дол.

Такі дані озвучили представники української делегації на Міжнародному транспортнму форуму в Лейпцигу, повідомляє ЦТС.

"Це вже четвертий рік, коли навіть під час повномасштабної війни ми говоримо про відновлення. Не лише про виживання – про розвиток", – зауважив заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач.

Під час міністерського засідання в рамках форуму обговорювалися проекти у сфері транспорту та механізм функціонування спеціального фонду для реалізації наступних проектів. До засідання доєдналось більше 30 країн та міжнародних організацій.

Деркач зауважив, що наша країна вже має два проекти, напрацьованих в рамках Міжнародного транспортного форуму. Але делегація України працює над тим, щоб їх було більше.

Джерело: epravda.com.ua

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