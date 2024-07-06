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Повний склад Кабміну за законом припинений бути не може під час воєнного стану

Повний склад Кабміну за законом припинений бути не може під час воєнного стану

Повний склад Кабміну за законом припинений бути не може під час воєнного стану: Веніславський пояснив неможливість відставки уряду на тлі нових повідомлень ЗМІ про ймовірні заміни

Член комітету ВР з питань нацбезпеки Веніславський зазначив, що відставка прем’єр-міністра автоматично призведе до відставки всього Кабміну. Оскільки припинення повноважень уряду в умовах воєнного стану є неможливим, то і відставка прем’єр-міністра Шмигаля теж неможлива.

«Юридичних механізмів реалізації такого гіпотетичного сценарію, я на даний момент не бачу, без внесення змін до законодавства України», – пояснив Веніславський в етері Радіо Свобода.

При цьому Веніславський зазначив, що відставка того чи іншого міністра за поданням прем’єр-міністра може бути розглянута.

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Вот это поворот!

Статья, на которую ссылается Вениславский:

▶ ️Стаття 10 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text)Неприпустимість припинення повноважень органів державної влади, інших державних органів в умовах воєнного стану

1. У період дії воєнного стану не можуть бути припинені повноваження Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Національного банку України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, судів, органів прокуратури, органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, розвідувальних органів та органів, підрозділи яких здійснюють контррозвідувальну діяльність.

Но Конституция говорит, что при отставке Кабмин продолжает исполнять свои полномочия до назначения нового Кабмина.

▶ ️Стаття 115 (https://www.president.gov.ua/ua/documents/constitution/konstituciya-ukrayini-rozdil-vi)Прем'єр-міністр України, інші члени Кабінету Міністрів України мають право заявити Верховній Раді України про свою відставку.

Відставка Прем'єр-міністра України, прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету Міністрів України мають наслідком відставку всього складу Кабінету Міністрів України. У цих випадках Верховна Рада України здійснює формування нового складу Кабінету Міністрів України у строки і в порядку, що визначені цією Конституцією.

Кабінет Міністрів України, який склав повноваження перед новообраною Верховною Радою України або відставку якого прийнято Верховною Радою України, продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів України.

То есть, если премьер подает в отставку, никто насильно не прекращает полномочия Кабмина, они продолжаются до момента, когда начинаются полномочия нового состава.

Джерело: https://t.me/ShrikeNews/15379

Новости портала «Весь Харьков»

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