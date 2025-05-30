"Працюють у російських держустановах, що підтримують війну": у Швеції скасували музичний конкурс через звʼязки з рф

Журналісти суспільного мовника Швеції SVT зʼясували, що Стокгольмський міжнародний музичний конкурс повʼязаний з прихильними до путіна артистами та університетом Герцена, який надсилав допомогу російській армії в Україні

Про це повідомляє SVT.

У Швеції скасували Стокгольмський міжнародний музичний конкурс (SIMC), який мав відбутися в історичному музеї та музичній школі міста Нака цими вихідними, 31 травня й 1 червня. Причиною стало те, що конкурс має тісні звʼязки з росією та росіянами, які підтримують війну в Україні.

Це стало відомо за підсумками розслідування, проведеного журналістами культурних новин SVT (Kulturnyheterna).

"Ми, очевидно, провели недостатньо досліджень", - прокоментувала директорка історичного музею Оса Марнелл.

Стокгольмський міжнародний музичний конкурс – це конкурс класичної музики для дітей та молоді, що виник на основі російського музичного конкурсу імені Савчинського в Санкт-Петербурзі. Ці два конкурси мають кількох спільних ключових людей, а внесок за участь можна сплатити безпосередньо російській організації.

У 2009 році два російських музиканти започаткували Міжнародний конкурс імені Савшинського в Санкт-Петербурзі. Конкурс продовжується щороку і востаннє проводився в січні-березні 2025 року. Один із засновників, Дмитро Михайлов, започаткував аналогічний конкурс у Стокгольмі в 2010 році разом із піаністкою Галиною Ернгрен та скрипалькою Анною Сундін. З того часу шведський конкурс організовується щорічно.

Михайлов зареєстрований у національному реєстрі в Санкт-Петербурзі та зареєстрований у росії як приватний підприємець. В інформації про конкурс російським учасникам, які не можуть користуватися банківськими картками після призупинення Swift, рекомендується сплатити вступний внесок безпосередньо на його рахунок у "Сбербанку", що перебуває під санкціями.

Також стало відомо, що 14 членів журі працюють у російських державних установах, які публічно підтримують війну в Україні. В офіційній програмі конкурсу зазначено, що члени журі є представниками "багатьох країн", але жодним чином не згадується росія. Завдяки пошуку у відкритих російських джерелах, SVT змогла зʼясувати, що 18 із 47 членів журі мають російське походження. Принаймні 14 з них наразі працюють у державних культурних чи освітніх організаціях, які прямо підтримують вторгнення в Україну.

Кілька членів журі працюють у Герценівському університеті в Санкт-Петербурзі. 4 березня 2022 року ректор Сергій Тарасов підписав звернення спілки ректорів на підтримку путіна та армії. Університет також надсилає гуманітарну допомогу на фронт, включаючи транспортні засоби та матеріали. Кілька членів також працюють у консерваторії імені Римського-Корсакова. Заклад має власні патріотичні програми, включаючи знижки та концерти для російських військових.

Деякі члени журі працюють у Маріїнському театрі, який з весни 2023 року надає безкоштовні квитки на театральні вистави та концерти учасникам війни в Україні та їхнім сім’ям.

Музичний конкурс мав відбутися зокрема в Історичному музеї Стокгольма. Це попри чітку директиву уряду у 2022 році про те, що шведські культурні установи не повинні співпрацювати з російськими артистами. Фінальний концерт SIMC проводився в історичному музеї протягом кількох років, навіть після повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Після інтерв'ю SVT музей оголосив, що скасовує співпрацю з конкурсом, "оскільки це суперечить політиці влади".

Кілька конкурсів SIMC також проводяться в муніципальній музичній школі міста Нака. Менеджерка Катаріна Грюнер Кронквіст зазначила, що вони не знали про російські зв'язки.

Організатори SIMC заперечують будь-який зв'язок з російською державою.

"Наші конкурси поза політикою. Це просто музика, нічого більше", - наголосила співзасновниця Галина Ернгрен.

Джерело: espreso.tv

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