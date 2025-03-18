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Прем'єр-міністр Канади Марк Карні під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським запросив його на саміт G7 у червні

Премєр-міністр Канади Марк Карні під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським запросив його на саміт G7 у червні

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським запросив його на саміт G7 у червні, — Agence France-Presse із посилання на представника канадського уряду.

Канада, яка цього року головує у "Великій сімці" (G7), прийматиме саміт у Кананаскісі, провінція Альберта, 15-17 червня.

"Це запрошення з'явилося на тлі невизначеного підходу потужних демократичних держав G7 до російсько-української війни після того, як президент США Дональд Трамп повернувся у Білий дім.

До зустрічі міністрів закордонних справ G7 у Квебеку минулого тижня адміністрація Трампа уникала термінології на підтримку боротьби України за свою територіальну цілісність і посилань на російську агресію.

Але ці формулювання з'явилися в підсумковій заяві міністрів, оприлюдненій у п'ятницю, що може свідчити про розчарування у Вашингтоні тим, що росія не прийняла умови американської ініціативи щодо припинення вогню", — йдеться у матеріалі.

Джерело: https://t.me/znua_live/193708

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