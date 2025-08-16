Пресса про зустріч Трампа і путіна

Bret Baier, ведучий Fox News:

Президент Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін. Російський президент заявив, що вони з Трампом досягли «порозуміння щодо України» і попередив європейських лідерів не зривати цей початковий прогрес.

Президент Трамп сказав... Назвав зустріч відмінною. Сказав, що буде ще багато, але ця спільна прес-конференція була зовсім іншою. Це не була прес-конференція. Жоден з лідерів не відповідав на запитання. Журналісти багато кричали, але ми не знаємо, що саме в цій угоді.

Схоже, це на ранній стадії, деталей ми не отримали. Повідомлення про дзвінки Трампа Зеленському та іншим європейським лідерам були передчасними. Президент сказав, що зробить ці дзвінки скоро і розповість про деталі, але про другу зустріч із Зеленським не йшлося.

Наприкінці Путін сказав, що наступна зустріч буде в Москві. Трамп не погодився конкретно, але сказав «можливо».

------------

Репортер Fox News Jacqui Heinrich:

Це було дуже незвично і нетипово. Думаю, всі ми чекаємо на звіт, бо атмосфера в кімнаті була не дуже. Здавалося, що все пішло не так. Путін увірвався, сказав що хотів, сфотографувався з президентом і пішов. Звісно, це лише частина картини.

Трамп, як господар і президент, не хотів би виглядати слабким. Ми чекаємо деталей.

Зауважу, що не бачили невдоволення на обличчях Віткофа, Рубіо чи інших членів делегації США. Якби щось було не так, ми б це помітили. Це загальне враження. Ми намагаємось зрозуміти, що саме ми всі щойно побачили.

------------

Mick Ryan

▪️ По-перше, Путін на прес-конференції виглядав більш оптимістично, ніж Трамп. Хоча Трамп не здавався пригніченим, помітна була різниця в загальній поставі двох лідерів. Це свідчить про те, що загальної угоди не досягнуто, але, можливо, узгоджено деякі дрібні спільні позиції.

▪️ По-друге, Путін щедро розсипав компліменти Трампу. Це спроба Путіна забезпечити, щоб наступна зустріч також відбулася віч-на-віч без участі України. Крім того, це намір розколоти Трампа з європейськими лідерами, переконуючи його, що Путін не такий поганий, як його змальовують європейці. Путін також натякнув на перспективи бізнес-зв’язків.

▪️ По-третє, зрештою, Путін готує ґрунт для майбутніх переговорів з Трампом. Путін надто вправний маніпулятор, щоб сподіватися отримати бажане за одну зустріч. Ймовірно, він спланував цілу кампанію зустрічей і розмов з Трампом, аби досягти свого. Це лише одна з таких розмов.

▪️ По-четверте, деталей про те, що узгоджено, а що ні, не надано. Трамп чітко заявив, що проведе низку телефонних дзвінків президенту України та європейським лідерам. Тоді ми можемо дізнатися більше.

▪️ По-п’яте, Путін на пресконференції чітко зазначив, що "першопричини конфлікту" мусять бути вирішені. Це вказує на те, що він не відступив від ключових цілей війни, які залишаються руйнуванням суверенітету України, позбавленням її здатності до самооборони та забезпеченням того, щоб Україна ніколи не змогла вступити до НАТО. Це, ймовірно, залишиться основним каменем спотикання в майбутніх переговорах.

▪️ Нарешті, припинення вогню не узгоджено — принаймні про це поки не йшлося. Як зазначив Трамп: «Угоди немає, доки її не укладено. Я зателефоную президенту Зеленському. Зрештою, це залежить від них».

▪️ Отже, нічого з цієї зустрічі — принаймні наразі — не змінить ситуацію на місцях (і в повітрі) в Україні. Бої тривають, і Росія продовжила свої нічні повітряні атаки на Україну минулої ночі. Наразі похмура реальність для українців та Сил оборони України полягає в тому, що боротьба триватиме.

------------

Інтерв'ю Трампа з ведучим Fox News Sean Hannity

Трамп: У нас була дуже гарна зустріч сьогодні, але побачимо. Тобто, розумієте, треба домовитися. Ми, ми погодили багато пунктів. Я хочу, щоб в Україні перестали гинути люди, а саме це й відбувається. Ми втрачаємо 5, 6, 7 тисяч. Е, це росіяни, в основному росіяни, і українські солдати. Е, люди гинуть у містах, де намагаються підірвати ракетні заводи та інше. Не знаю, чи ви в курсі, що там коїться. Але, е, дуже багато людей гине. І якщо ми зможемо припинити цю війну, це було б дуже добре. І мені було приємно почути його [Путіна] слова: "Якби я був президентом, цієї війни б не було."

Трамп: У нас сьогодні була дуже продуктивна зустріч. Багато питань обговорили щодо України та ситуації в НАТО. Ми добре співпрацюємо з європейськими країнами. Ну, знаєте, угоди ще нема, але ми зробили великий крок вперед.

Ми були разом майже три години, це було дуже змістовно, і ми погодили багато пунктів. Тобто, ми погодили багато пунктів. Але їх не так багато. Є, знаєте, один-два важливих питання, але думаю, їх можна вирішити. Тепер все залежить від президента Зеленського, і, я б сказав, європейські країни мають трохи втрутитися. Але це залежить від президента Зеленського. Я думаю, ми, ми... І якщо вони захочуть, я буду на наступній зустрічі. Вони планують зустріч між Зеленським, Путіним і мною, мабуть. Знаєте, я навіть не питав про це. Не те щоб я хотів там бути, але хочу впевнитись, що все буде зроблено, і в нас є непогані шанси.

Sean Hannity: На пресконференції президент Росії сказав те, що ви казали багато разів, і ваші політичні опоненти могли б проігнорувати. Але він заявив: "Цієї війни не було б, якби ви були президентом". Він навів вам конкретні закулісні причини, чому це сталося за Байдена. Він навів вам причини.

Трамп: Так, він це зробив, але я знаю справжню причину. Це повна некомпетентність. Тобто, наш кордон зараз повністю закритий, люди в'їжджають, але легально. Як ви знаєте, вперше ви почули про це три місяці тому, але ми вже тричі поспіль мали нуль нелегальних в'їздів. У нас зараз багато що йде добре. Наша економіка чудова. У нас немає інфляції. Ціни на енергоносії знизилися. Ціни на продукти знизилися. Ціни на все знизилися. Люди задоволені збереженням соціального забезпечення. Ви бачили нещодавно, що нами керує геній. Я забрав його з JPMorgan Chase. Він був одним з топ-менеджерів там і чудово впорався. Він перейшов до одного з великих фондів. Він, знаєте, один з тих, хто отримує відсоток. Здається, він сказав, що заробляє 1%. Це неймовірні люди. Його робота в соцзабезпеченні просто вражаюча. І ми зробили це в багатьох сферах. Ух, я обожнюю це робити. Люблю бачити, як країна знову стає великою. Володимир щойно сказав: "Ніхто не робив стільки так швидко". Всі думали, що вона була мертвою.

Sean Hannity: Люди, аналізуючи це ззовні, майже всі мають таку універсальну думку про те, як це закінчиться. Будуть якісь обміни територіями. Росія отримає більше землі, а Україні конче потрібні гарантії безпеки, не пов'язані з НАТО. Якщо зазирнути у кришталеву кулю, це так і закінчиться?

Трамп: Ну, це пункти, які ми обговорювали і з якими ми здебільшого погодились. Думаю, ми досягли згоди з багатьох питань. І скажу вам, зустріч була дуже теплою. Знаєте, він міцний хлопець, жорсткий як чорт, і все таке. Але зустріч була теплою між двома важливими країнами, і добре, коли вони ладнають. Гадаю, ми близькі до угоди. Тепер дивіться, Україна має на це погодитись. Може, вони відмовляться, бо Байден роздавав гроші як цукерки, і Європа дала багато. Знаєте, ми дали їм 350 мільярдів доларів. Європа дала менше, але все одно чимало - 100 мільярдів.

Трамп: Укладіть угоду [ніби звертаючись до Зеленського]. Треба домовитись, так. Слухай, Росія - велика сила. А вони - ні. Вони класні бійці- Дуже класні. І в них є чудові... Але ж, знаєш, мали найкраще озброєння. Знаєш, мали нашу техніку, я дав їм Джавеліни, пам'ятаєш, у перший термін. Власне, була така заява. Я дав Джавеліни... Пам'ятаєш ту заяву?

За матеріалами t.me/in_factum

