Президент Радіо Свобода прокоментував повідомлення про скасування гранту на діяльність компанії

Капус назвав скасування угоди про надання гранту «величезним подарунком ворогам Америки».

«Іранські аятоли, китайські комуністичні лідери та автократи в москві та Мінську святкуватимуть падіння Радіо Свобода/Радіо Свобода через 75 років. Якщо віддати перемогу нашим супротивникам, це зробить їх сильнішими, а Америку слабшою», – йдеться в його заяві.

Капус вказав на те, що протягом всієї історії Радіо Свобода компанія мала двопартійну підтримку в США.

«Без нас майже 50 мільйонів людей у закритих суспільствах, які щотижня залежать від нас за точними новинами та інформацією, не матимуть доступу до правди про Америку та світ», – додав він.

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Українська редакція «Голосу Америки» призупинила мовлення, а всіх працівників відправили в адміністративну відпустку, підтвердив директор української служби «Голосу Америки».

У Трампа пояснили рішення припинити фінансування "Голосу Америки"

У Трампа заявили, що кілька репортерів "Голосу Америки" публікували коментарі проти Трампа у своїх професійних акаунтах у соцмережі Х, попри політику неупередженості соціальних медіа.

Зокрема на користь рішення Трампа Білий дім опублікував такі аргументи:

▪️У 2020 році "Голос Америки" писав про можливу російську роль у скандалі з ноутбуком сина колишнього американського президента Джо Байдена – Гантера Байдена, що адміністрація Трампа сприйняла як спробу "приховати правду".

▪️Керівництво "Голосу Америки" попросило співробітників не називати ХАМАС і його членів терористами, "за винятком випадків, коли цитуються офіційні заяви".

▪️У 2019 році мовник випустив сюжет про трансгендерних мігрантів, яку шукають притулку у США

Джерело: https://t.me/svoboda_radio/34945, https://t.me/ukrpravda_news/59196

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