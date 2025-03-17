Президент Радіо Свобода прокоментував повідомлення про скасування гранту на діяльність компанії
Капус назвав скасування угоди про надання гранту «величезним подарунком ворогам Америки».
«Іранські аятоли, китайські комуністичні лідери та автократи в москві та Мінську святкуватимуть падіння Радіо Свобода/Радіо Свобода через 75 років. Якщо віддати перемогу нашим супротивникам, це зробить їх сильнішими, а Америку слабшою», – йдеться в його заяві.
Капус вказав на те, що протягом всієї історії Радіо Свобода компанія мала двопартійну підтримку в США.
«Без нас майже 50 мільйонів людей у закритих суспільствах, які щотижня залежать від нас за точними новинами та інформацією, не матимуть доступу до правди про Америку та світ», – додав він.
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Українська редакція «Голосу Америки» призупинила мовлення, а всіх працівників відправили в адміністративну відпустку, підтвердив директор української служби «Голосу Америки».
У Трампа пояснили рішення припинити фінансування "Голосу Америки"
У Трампа заявили, що кілька репортерів "Голосу Америки" публікували коментарі проти Трампа у своїх професійних акаунтах у соцмережі Х, попри політику неупередженості соціальних медіа.
Зокрема на користь рішення Трампа Білий дім опублікував такі аргументи:
▪️У 2020 році "Голос Америки" писав про можливу російську роль у скандалі з ноутбуком сина колишнього американського президента Джо Байдена – Гантера Байдена, що адміністрація Трампа сприйняла як спробу "приховати правду".
▪️Керівництво "Голосу Америки" попросило співробітників не називати ХАМАС і його членів терористами, "за винятком випадків, коли цитуються офіційні заяви".
▪️У 2019 році мовник випустив сюжет про трансгендерних мігрантів, яку шукають притулку у США
Джерело: https://t.me/svoboda_radio/34945, https://t.me/ukrpravda_news/59196