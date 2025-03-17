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Президент Радіо Свобода прокоментував повідомлення про скасування гранту на діяльність компанії

Президент Радіо Свобода прокоментував повідомлення про скасування гранту на діяльність компанії

Капус назвав скасування угоди про надання гранту «величезним подарунком ворогам Америки».

«Іранські аятоли, китайські комуністичні лідери та автократи в москві та Мінську святкуватимуть падіння Радіо Свобода/Радіо Свобода через 75 років. Якщо віддати перемогу нашим супротивникам, це зробить їх сильнішими, а Америку слабшою», – йдеться в його заяві.

Капус вказав на те, що протягом всієї історії Радіо Свобода компанія мала двопартійну підтримку в США.

«Без нас майже 50 мільйонів людей у закритих суспільствах, які щотижня залежать від нас за точними новинами та інформацією, не матимуть доступу до правди про Америку та світ», – додав він.

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Українська редакція «Голосу Америки» призупинила мовлення, а всіх працівників відправили в адміністративну відпустку, підтвердив директор української служби «Голосу Америки».

У Трампа пояснили рішення припинити фінансування "Голосу Америки"

У Трампа заявили, що кілька репортерів "Голосу Америки" публікували коментарі проти Трампа у своїх професійних акаунтах у соцмережі Х, попри політику неупередженості соціальних медіа.

Зокрема на користь рішення Трампа Білий дім опублікував такі аргументи:

▪️У 2020 році "Голос Америки" писав про можливу російську роль у скандалі з ноутбуком сина колишнього американського президента Джо Байдена – Гантера Байдена, що адміністрація Трампа сприйняла як спробу "приховати правду".

▪️Керівництво "Голосу Америки" попросило співробітників не називати ХАМАС і його членів терористами, "за винятком випадків, коли цитуються офіційні заяви".

▪️У 2019 році мовник випустив сюжет про трансгендерних мігрантів, яку шукають притулку у США

Джерело: https://t.me/svoboda_radio/34945, https://t.me/ukrpravda_news/59196

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: змі, США

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