Про ймовірні масовані повітряні атаки попереджає американське посольство в Києві

Посольство рекомендує негайно прямувати в укриття після оголошення повітряної тривоги.

«Росія протягом останніх тижнів посилила інтенсивність своїх ракетних атак та атак безпілотників проти України, і наразі існує постійний ризик значних повітряних атак. Посольство США в Києві закликає громадян США бути обережними. Як завжди, ми рекомендуємо вам бути готовими негайно сховатися у разі оголошення повітряної тривоги».

Джерело: t.me/Tsaplienko

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