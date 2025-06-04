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04.06.2025 22:00
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Про ймовірні масовані повітряні атаки попереджає американське посольство в Києві

Про ймовірні масовані повітряні атаки попереджає американське посольство в Києві

Посольство рекомендує негайно прямувати в укриття після оголошення повітряної тривоги.

«Росія протягом останніх тижнів посилила інтенсивність своїх ракетних атак та атак безпілотників проти України, і наразі існує постійний ризик значних повітряних атак. Посольство США в Києві закликає громадян США бути обережними. Як завжди, ми рекомендуємо вам бути готовими негайно сховатися у разі оголошення повітряної тривоги».

Джерело: t.me/Tsaplienko

Новости портала «Весь Харьков»

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