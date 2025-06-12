Прогрів міністра оборони США Піта Хегсета сенатором-республіканцем (раніше лідером меншості) Mitch McConnell

McConnell: Перше, хто агресор, а хто жертва в конфлікті?

Hegseth: Росія - агресор.

McConnell: Чию перемогу ви бажаєте?

Hegseth: Як ми вже казали, президент прагне миру в цьому конфлікті. Зрештою, мир відповідає нашим інтересам і, гадаємо, інтересам обох сторін, хоч це й не всім до вподоби.

McConnell: На чиєму боці президент Сі?

Hegseth: Як було сказано вами обома, ми розуміємо, що на жаль, за попередньої адміністрації та її політики, це зблизило Росію та Китай. Отже, без сумніву, Китай хотів би успіху Путіна, але також прагне тривалого конфлікту, який би зв'язав нас та інші країни, не даючи зважати на шкідливий вплив Китаю деінде.

McConnell: Впевнений, ми згодні в одному: ми не хочемо заголовка в кінці конфлікту: "Росія перемагає, Америка програє". Зважаючи на діалог наших супротивників, це критично, якщо ми хочемо зберегти роль у світі, яку більшість Конгресу вважає важливою. Особливо тепер, коли наші супротивники стали сильнішими, ніж після падіння Берлінської стіни.

Щодо витрачених грошей, яка віддача від нашої допомоги Україні?

Hegseth: Сенаторе, враховуючи підхід президента, це в будь-якому разі не буде заголовком. За Обами Крим захопили, а ми дали їм ковдри. За Трампа він дав «Джавеліни», і росіяни не вторглися. За Байдена росіяни вторглися, допомога йшла повільно, і все зайшло в глухий кут. На щастя, «Джавеліни» зупинили російський наступ. Тепер ми в ситуації, де Путін знає, що Трамп сильний. Він знає, що слово Трампа важить, і переговори в Україні зроблять Америку сильною, покажуть наше розуміння миру. Хоч Росія агресор, і ми підтримуємо Україну, треба визнати реалії та шукати мирного вирішення, щоб зупинити кровопролиття. Якщо можна, і наш бюджет це демонструє.

McConnell: Якщо дозволите, пане секретарю, я не захищаю попередню адміністрацію. Вони були неадекватні, і можна сказати, що вихід з Афганістану був зеленим світлом для Путіна. Але ми тут, де є, і критика минулого - не план на майбутнє. На користь США, погодьтесь, 38 штатів виробили зброю з коштів українського пакету минулого року. Два нові члени НАТО, зростання витрат союзників, за що частково слід дякувати Трампу. Володимир Путін, мабуть, гарантував, що це станеться. Усі рухаються у вірному напрямку, а потім дивляться на нас, ніби ми дозволяємо росіянам визначати перемогу. Я думаю, перемогу визначають українці, які там живуть, і вони навряд чи погодяться, що перемога - це прийняття російських поглядів.

То що ви думаєте про наміри росіян? Мені здається, вони не дуже хочуть говорити. Ми хочемо говорити. Вони, схоже, посилюють війну. Яка ваша думка про це?

Hegseth: Гм, ні, ніхто не приймає поглядів, сер. Бюджет показує, що Європі треба більше дбати про захист свого континенту, і президент Трамп заслуговує на похвалу за це у першому терміні. Ми їдемо в Гаагу, де сподіваємось, що більшість країн НАТО зобов'яжуться витрачати 3,5, 1,5, загалом 5% на оборону, що було немислимо до Трампа. І він встановив стандарт, що Америка не може бути скрізь і завжди для всіх, і якщо ви європейська країна, ви не можете вічно паразитувати на США. Ви наші союзники і друзі, ми підтримаємо вас, але ви маєте стояти і в мирний час, і під час війни. Цей бюджет відображає, що Європі давно треба робити більше, щоб ми могли зосередитись на Індо-Тихоокеанському регіоні та загрозі там, поки Європа забезпечує мир на своєму континенті. Тому бюджет має відображати цю реальність. Це включає складні рішення, але це те, що ми намагаємося робити в Міністерстві разом з президентом Трампом.

McConnell: Єдине, що я скажу перед тим, як передати слово сенатору Кунсу - повернення до минулого не допоможе. Я не захищав жодних бюджетних пропозицій попередньої адміністрації. У мене було багато таких же скарг на те, як вони з цим справлялися. Я хочу уникнути цього в майбутньому, і очевидно, що репутація Америки під загрозою.

Чи захищатимемо ми демократичних союзників від авторитарних агресорів? Це міжнародне занепокоєння, яке я маю, і думаю, багато моїх колег поділяють цю думку.

Джерело: t.me/in_factum

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