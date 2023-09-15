Прожитковий мінімум та мінімальна зарплата: проєкт Бюджету-2024

Кабмін схвалив проєкт Державного бюджету на 2024 рік і передає його парламенту для розгляду.

Про це повідомляє «Судово-юридична газета».

Прожитковий мінімум

Так, установлюється з 1 січня 2024 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць в розмірі 2920 грн, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

Дітей віком до 6 років – 2563 грн

Дітей віком від 6 років до 18 років – 3196 грн

Працездатних осіб – 2038 грн

Працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді – 2102 грн

Працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів – 2102 грн

Працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури – 1600 грн

Осіб, які втратили працездатність – 2361 грн.

Мінімальна зарплата

З 1 січня 2024 року мінімальна зарплата встановлюється:

У місячному розмірі: з 1 січня – 7100 грн, з 1 квітня – 8000 грн

У погодинному розмірі: з 1 січня – 42,6 грн, з 1 квітня – 48 грн.

Визначено розмір мінімальної зарплати на рівні 1600 грн, яка застосовується як розрахункова величина для обчислення виплат за рішеннями суду.

Агентство Телевидения Новости