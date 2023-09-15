Прожитковий мінімум та мінімальна зарплата: проєкт Бюджету-2024
Кабмін схвалив проєкт Державного бюджету на 2024 рік і передає його парламенту для розгляду.
Про це повідомляє «Судово-юридична газета».
Прожитковий мінімум
Так, установлюється з 1 січня 2024 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць в розмірі 2920 грн, а для основних соціальних і демографічних груп населення:
Дітей віком до 6 років – 2563 грн
Дітей віком від 6 років до 18 років – 3196 грн
Працездатних осіб – 2038 грн
Працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді – 2102 грн
Працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів – 2102 грн
Працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури – 1600 грн
Осіб, які втратили працездатність – 2361 грн.
Мінімальна зарплата
З 1 січня 2024 року мінімальна зарплата встановлюється:
У місячному розмірі: з 1 січня – 7100 грн, з 1 квітня – 8000 грн
У погодинному розмірі: з 1 січня – 42,6 грн, з 1 квітня – 48 грн.
Визначено розмір мінімальної зарплати на рівні 1600 грн, яка застосовується як розрахункова величина для обчислення виплат за рішеннями суду.