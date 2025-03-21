Прокатит ли в Америке то, что так легко и душевно зашло в россии

Несколько оффтоповых комментариев на полях битвы за нашу и вашу «Свободу» (кстати, хороший слоган для общественной кампании).

Если история всего XX века и первой четверти XXI века нас чему-нибудь и учит, то только тому, что убить можно любую демократию: русскую, немецкую и даже американскую. Сложно, но можно. Все зависит от того, как взяться за дело.

Алгоритмы убийства демократии универсальны. Важнейшим шагом в этих алгоритмах является формирование сплошного, однородного, безальтернативного, искусственно «иррационализированного» потока информации.

Как показал опыт, никакая гражданственность, будь то на индивидуальном, будь то на институциональном уровне не выживает, если включается механизм потоковой обработки сознания эмоционально ярко окрашенной, однотипной и всеохватывающей пропагандой.

Включение такого «облучателя», как правило, свидетельствует о готовности элит не просто к отказу от демократии, а к построению тоталитарной диктатуры, которая остается стабильной не столько благодаря государственно-полицейским методам внешнего подавления, сколько благодаря внутренней идеологической интоксикации гражданского общества.

Полагаю, что именно под этим углом зрения необходимо рассматривать закрытие «глобальных медиа» («Свободы», «Голоса Америки» и т.п.). Тут дело не в экономии, а в политии: на месте закрытых медиа, скорее всего, через какое-то время откроются другие, но уже в доску «свои», наполненные людьми, встроенными в партийную систему МАГА. И вообще, я буду сильно удивлен, если дело ограничится «глобальными медиа», - просто с них легче всего было начать, так как они сильно зависят от бюджета.

Сиюминутной задачей здесь является необходимость прикрыть полный разворот администрации Трампа над Атлантикой (привет Примакову). Не хватало еще, чтобы его враждебно комментировали по ту сторону Атлантики структуры, финансируемые правительством США. В некотором смысле происходящее даже смотрится логичным, если не считать речь Вэнса каким-то случайным эпизодом.

На перспективу же важно другое: иметь наготове инструмент подавления политических институтов. Если это так, то атака на «Свободу», скорее всего, окажется лишь первой ласточкой наступления на свободу слова – ту самую, ущемление которой в Европе сегодня так сильно волнует американских правых.

Если кто-то хочет представить, как именно Трамп будет бороться с попытками демократов взять реванш на промежуточных выборах в Конгресс и Сенат, то вот он, ответ: с помощью создания внутри гражданского общества информационной монополии. Вспомните, с чего начинал путин? С разгрома медиаимперий Гусинского и Березовского (тоже, кстати, не идеалы свободной прессы были, но это сейчас уже не имеет значения). Может, Суркова или Эрнста консультантами возьмут.

Вопрос лишь в том, прокатит ли в Америке то, что так легко и душевно зашло в россии, или двести лет институциональной демократии хоть чего-нибудь стоят?

Джерело: facebook.com

Автор: Владимир Пастухов

Новости портала «Весь Харьков»