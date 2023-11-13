Прокуратура повернула у власність держави пам’ятку містобудування та архітектури у центрі Харкова вартістю понад 3,2 млн грн

У Харкові у державній власності перебувала нежитлова будівля, пам’ятка архітектури та містобудування місцевого значення (охоронний № 125), площею понад 100 кв. м по вул. Чернишевська.

Про це повідомили в прокуратурі Харківської області.

У 2017 році Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Харківській області вказане майно згідно з договором передано в оренду ТОВ. Відповідно до умов цієї угоди, майно передавалось з метою надання послуг з працевлаштування, в тому числі осіб з інвалідністю, учасників АТО, та включене Державною службою зайнятості до переліку суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні.

Згодом правоохоронці зʼясували, що ще у 2016 році між двома іншими підприємствами було укладено договір про створення об’єкта нерухомості за цією адресою, відповідно до умов якого перша компанія зобов’язувалась збудувати із залученням власних коштів кафе, а інша — після завершення будівництва придбати за договором купівлі-продажу новостворений об’єкт нерухомості.

Фірма «побудувала» кафе, проте компанія-замовник так і не придбала його. Отже, вимоги договору виконані не були, договір купівлі-продажу об’єкта будівництва не укладено. Проте проведеним оглядом місця події встановлено, що жодного кафе за цією адресою не будувалося.

Таким чином, фірма-забудовник нелегально зареєструвала право власності на нежитлову будівлю-пам’ятку містобудування та архітектури місцевого значення, орендарем якої є ТОВ,на підставі рішення суду, яке у подальшому скасоване за апеляційною скаргою прокурора.

Крім того, згодом ця фірма, вже не будучи власником нежитлової будівлі, після судових рішень незаконно відчужила нежитлову будівлю іншим особам.

Злочинною схемою порушено інтереси держави. Фактично було здійснено незаконне заволодіння державним майном.

Вказані порушення стали підставою для звернення прокурора до суду. Київський районний суд м. Харкова задовольнив позовну заяву в частині витребування спірних приміщень з чужого незаконного володіння. Наразі вказана нежитлова будівля повернута у власність держави.

Агентство Телевидения Новости