Пропозиція путіна щодо завершення війни в Україні, – Reuters

Під час саміту на Алясці російський диктатор володимир путін озвучив президенту США Дональду Трампу пропозиції Кремля про врегулювання війни в Україні.

Як повідомляє УНІАН, міжнародна агенція Reuters публікує список вимог Путіна до України. За словами джерел, вимоги диктатора стосується територій, санкцій та російської мови в Україні.

• Припинення вогню до досягнення всеосяжної угоди точно не буде.• Київ має повністю вивести війська з Донецької та Луганської областей.• рф заморозить лінії фронту в Херсонській та Запорізькій областях.• Повернення під контроль України ділянок в Сумській та Харківській областях.• Формальне визнання суверенітету росії над Кримом.• Скасування принаймні частини санкцій проти рф.• Україні буде заборонено вступати до НАТО.• путін, схоже, був відкритий до отримання Україною певних гарантій безпеки.• Офіційний статус російської мови в деяких частинах України або по всій Україні, а також права російської православної церкви мають вільно діяти.

У п’ятницю в інтерв’ю Fox News Трамп заявив, що сторони «здебільшого дійшли згоди», але остаточне рішення має ухвалити Київ. Президент Зеленський приїде до Вашингтона у понеділок для переговорів із Трампом.

Київ уже відкинув будь-які поступки територіями, зокрема у Донецькій області, яка вважається ключовим рубежем оборони. Європейські лідери також наголосили, що формальне визнання Криму російським та поступки у питанні Донбасу є неприйнятними.

