Провалы 2025 года в экономической политике Украины

Темпы роста экономики после катастрофического падения на 28,8% ВВП в 2022г. неуклонно снижаются после 2023г., когда экономика выросла на 5,5% ВВП, в 2024г. было 2,9% ВВП, а в 2025г. оценочно будет 1,6% ВВП. На 2026г. прогнозируется около 1% ВВП роста, что при инфляции под 10% в год находится в зоне статистической погрешности. Провал обеспечить стабильно высокие темпы экономического роста с низкого старта не вызывает сомнения, особенно с учётом того, что среднемировые темпы роста составляют ~3,2% ВВП. В январе – ноябре 2025г. государственный и гарантированный государством долг вырос до $204,22 млрд., на $38,16 млрд. С начала 2022г. он увеличился на $106,3 млрд. За 2022-2025 (11 месяцев) объём финансирования, которое получила Украина от внешних партнёров, по данным Минфина страны, составил $160,1 млрд. В период 2022 -2025гг. ВВП Украины увеличится на ~$47 млрд.

Украинские власти взяли курс на тотальное огосударствление экономики. Результат не замедлил сказаться. Вот десять основных провалов Государства:

1) стагнация экономики;

2) вытеснение частных инвестиций и потребления;

3) острый кризис рынка труда;

4) очень рискованная разбалансировка торгового и платёжного балансов;

5) удушение духа и материальной «плоти» национального предпринимательства;

6) разрушение культуры сбережения, в том числе хронически высокой инфляцией при большом списке товаров и услуг с ручным регулированием цен;

7) низкий уровень кредитования частного сектора, развития финансового рынка в целом;

8) разрушение базовых рыночных принципов презумпции невиновности, равенства условий хозяйствования и ответственности за принимаемые решения;

9) управленческий хаос о бардак в системе госуправления, которая пронизана конфликтом интересов, в том числе в государственном коммерческом секторе.

10) коррупция, главным источником которой является широкая, всеохватывающая дискреция Чиновника, Силовика, Контролёра, Судьи при распределении бюджетных ресурсов и определении правил, норм и стандартов отношений между экономическими субъектами между собой и с Государством.

Джерело: https://www.facebook.com/Jaroslav.Romanchuk

Автор: Президент Международного института свободы (Україна)

