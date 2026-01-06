ПЗРК на збитому «Шахеді» – російська «Верба»

Переносний зенітний ракетний комплекс, який росіяни встановили на «Шахед» і його збили бійці батальйону Darknode 412-ї бригади Nemesis СБС, це російський ПЗРК 9К333 «Верба».

Визначити можна за відповідним маркуванням на транспортно-пусковому контейнері – 9П333, а також на характерних візуальних відмінностях.

За маркуванням видно і рік виготовлення – 2025.

ПЗРК 9К333 «Верба» – це відносно новий виріб протиповітряної оборони прийнятий на озброєння російської армії у 2015 році.

Маркування на транспортно-пусковому контейнері ПЗРК «Верба» Фото з форуму reibert.info від користувача KontraBasov

Цьому передували розробка «КБ Машиностроения» з міста Коломна, а після комплексні державні випробування завершені у 2011 році.

9К333 є подальшим розвитком комплексу «Игла-С», яка є модифікацією ПЗРК 9К38 «Игла».

Візуальні відмінності транспортно-пускових контейнерів ПЗРК «Верба» та «Игла»

В порівнянні з «Игла» нова російська «Верба» має збільшену дальність до 6000 (за іншими даними 6400) метрів та по висотах до 3500 (за іншими даними 4500) метрів, проти 5200 та 2000 відповідно.

Попри фактично розвиток радянського комплексу, у російських ПЗРК «Верба» використовуються компоненти електроніки швейцарського походження.

У оптичній трьохдіапазонній головці самонаведення ракети 9М336 виявили перетворювач живлення від швейцарської компанії Traco Power.

Швейцарський перетворювач живлення від компанії Traco Power у ОГС ракети 9М336 від ПЗРК «Верба» Фото з відкритих джерел

Ще в 2021 році росіяни заявили про майбутню заміну – новий переносний зенітний ракетний комплекс «Метка». Проте з тих пір нової інформації про цей комплекс не було.

ПЗРК «Верба» окрім використання в переносному варіанті також може застосовуватися в складі комплексу ППО «Гибка-С».

Комплекс розроблений на базі броньованого автомобіля «Тигр-М» та забезпечує дистанційний пуск зенітник керованих ракет переносних зенітних ракетних комплексів російського виробництва («Игла», «Стрела», тощо).

