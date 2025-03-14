Рада прийняла закон про знижку в 50% штрафу від ТЦК

Верховна Рада України в четвер, 13 березня, прийняла в цілому законопроєкт, який пропонує дати військовозобов'язаним знижку в 50% у разі добровільної сплати штрафу від ТЦК

Про це пише Судово-юридична газета.

Так, згідно з законопроєктом №12093 протягом 10 днів військовозобов'язаний, якого притягнули до адміністративної відповідальності, може самостійно звернутися до уповноважених органів та сплатити накладений штраф у розмірі 50% від мінімального розміру. Тобто, у сумі 8500 грн замість 17 000 грн.

Аби скористатись таким правом, військовозобов'язаний зможе звернутися до ТЦК, в якому він перебуває на обліку, з заявою, в якій зазначає, що не заперечує допущене порушення та згоден на притягнення до адміністративної відповідальності за її відсутності.

Відповідну заяву можна буде подати особисто в письмовій формі або через електронний кабінет у Резерв+. Після цього керівник ТЦК протягом 3 днів після отримання такої заяви перевірить заяву та винесе постанову по справі.

Окрім надання знижки в 50%, законопроєкт №12093 пропонує закриття адміністративних проваджень за порушення військового обліку стосовно тих чоловіків, які добровільно підуть на військову службу.

Метою законопроєкту, зокрема, є стимулювання військовозобов'язаних здійснювати уточнення даних, а також наповнення державного бюджету коштом добровільної сплати штрафів, йдеться у пояснювальній записці.

Нардеп Іонушас про законопроєкт

Голова комітету Ради з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас прокоментував законопроєкт №12093, передає кореспондентка "Еспресо" Катерина Галко. Він нагадав, що в травні минулого року набули чинності зміни до законодавства, які передбачали необхідність громадянам оновити свої дані щодо військового обліку до 16 червня.

Законопроєктом №12093 передбачається можливість для тих громадян, які вже проходять військову службу, бути звільненими від сплати такого штрафу.

"Але не тільки це важливо в цьому законопроєкті. Також надається можливість у випадку, якщо особа подає в електронному вигляді – хочу підкреслити – в електронному вигляді за допомогою електронного цифрового підпису заяву про те, що вона погоджується з накладенням на неї адміністративного стягнення і має бажання, щоб справа розглядалася за її відсутності, сплатити штраф у розміри 50% від нижньої границі штрафу", – розповів нардеп.

Він зазначив, що наразі по статті 210.1 КУпАП (порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію) передбачена санкція у розмірі від 17 000 до 25 500 грн. Так законопроєкт №12093 надає можливість сплатити віддалено за допомогою банківських інструментів такий штраф у розмірі 8500 грн.

"Сплата штрафу - вона, по суті, по своєму механізму, аналогічна сплаті штрафу у випадку автоматичної фіксації перевищення швидкості. Якщо ти сплачуєш штраф протягом першого терміну, тобі надається також можливість сплати штрафу 50%. Так і цим законопроєктом надається можливість сплатити штраф у розмірі 8500 грн, що стане певним стимулом для оновлення додатково даних тих громадян, які не зробили це вчасно", – додав Іонушас.

● Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №12442 про запровадження кримінальної відповідальності за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вчинені керівниками ТЦК та головами й членами ВЛК.

Джерело: espreso.tv

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