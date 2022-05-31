Рада звільнила Людмилу Денісову з посади омбудсмена

Верховна Рада схвалила звільнення Людмили Денісової з посади уповноваженої з прав людини.

За відповідне рішення проголосували 234 нардепи.

Уполномоченная вместо обмена пленными сконцентрировалась на публикации постов об изнасилованиях украинцев оккупантами, не прилагая доказательств, сообщил нардеп Фролов.

Сама Денісова раніше заявила, що Офіс президента не влаштовує її «активну діяльність зі збору інформації про порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях», додавши, що її усунення з посади буде «незаконним».

Денісова обіймала посаду обмудсмена з 2018 року.

Раніше представники українських ЗМІ публічно звернулися до омбудсмена та закликали скоригувати комунікацію щодо статевих злочинів під час війни, зокрема, перевіряти факти перед публікацією та уникати надмірної деталізації.

Вони наголосили, що під час публічного висвітлення цієї теми важливо звертати увагу не лише на етичність формулювань, а й на виправданість і доречність публікації шокуючих подробиць.

«Статеві злочини під час війни — це трагедії сімей, важка та травматична тема, а не тема для публікацій у дусі „скандальної хроніки“. Слід пам’ятати про мету: привернення уваги до фактів злочинів… Як посадовцю омбудсмену важливо перш за все дбати про права та гідність вцілілої людини та її близьких. Отже, дотримуватись етичних стандартів у подачі інформації, оскільки надалі медіа поширюють її у власних публікаціях, зберігаючи оригінальні формулювання та публікуючи їх на широку аудиторію», — йдеться у зверненні.

Агентство Телевидения Новости