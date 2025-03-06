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Реконструкція Ґази затримується

Реконструкція Ґази затримується

Адміністрація президента США Дональда Трампа відкинула план реконструкції Ґази, який підтримують араби, — речник Ради національної безпеки Білого дому Брайан Г'юз.

У Трампа наполягають на баченні, яке передбачає переміщення палестинців і перетворення території на «Рів'єру», що належить США.

«Нинішня пропозиція не враховує того факту, що наразі Ґаза непридатна для проживання, і жителі не можуть гуманно жити на території, вкритій сміттям і боєприпасами, що не розірвалися», — заявив Г'юз.

Джерело: https://t.me/znua_live/192078

Новости портала «Весь Харьков»

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