Реконструкція Ґази затримується

Адміністрація президента США Дональда Трампа відкинула план реконструкції Ґази, який підтримують араби, — речник Ради національної безпеки Білого дому Брайан Г'юз.

У Трампа наполягають на баченні, яке передбачає переміщення палестинців і перетворення території на «Рів'єру», що належить США.

«Нинішня пропозиція не враховує того факту, що наразі Ґаза непридатна для проживання, і жителі не можуть гуманно жити на території, вкритій сміттям і боєприпасами, що не розірвалися», — заявив Г'юз.

Джерело: https://t.me/znua_live/192078

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