Reuters: Трамп заявил, что во вторник поговорит с путиным об окончании войны

(https://www.reuters.com/world/trump-says-he-will-be-speaking-with-russias-putin-tuesday-2025-03-17/)

▪️«Я буду говорить с президентом путиным во вторник. За выходные было проделано много работы», — сказал Трамп журналистам на борту самолета Air Force One во время позднего перелета из Флориды в Вашингтон.

▪️«Мы хотим посмотреть, сможем ли мы положить конец этой войне. Может быть, мы сможем, может быть, нет, но я думаю, что у нас очень хорошие шансы», — сказал Трамп.

▪️«Мы будем говорить о земле. Мы будем говорить об электростанциях», — сказал Трамп, отвечая на вопрос об уступках.

▪️«Я думаю, что многое из этого уже обсуждается обеими сторонами, Украиной и россией. Мы уже говорим об этом, разделяя определенные активы», — сказал президент США.

Джерело: t.me/ShrikeNews

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