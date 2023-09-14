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рф производит больше ракет, чем до 2022 года – санкции не мешают

рф производит больше ракет, чем до 2022 года – санкции не мешают

Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на собственные источники.

«По словам американских, европейских и украинских чиновников, россии удалось преодолеть санкции и экспортный контроль, введенные Западом, и расширить свое ракетное производство до большего, чем довоенный уровень, что делает Украину особенно уязвимой к усилению атак в ближайшие месяцы».

В результате санкций рф была вынуждена резко замедлить производство ракет и других видов вооружений в начале войны в феврале 2022 г. минимум на полгода. Но к концу года производство снова начало набирать обороты.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/23503

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