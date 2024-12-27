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Рятувальники Харківщини на броньованому авто вивезли з-під обстрілів трьох пенсіонерів

Рятувальники Харківщини на броньованому авто вивезли з-під обстрілів трьох пенсіонерів

27 грудня рятувальники ДСНС залучались до проведення заходів з обов’язкової евакуації мешканців Купʼянської міської територіальної громади. За допомогою броньованого автомобіля вони вивезли з Куп’янська та селища Куп’янськ-Вузловий трьох літніх людей.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Залучалось троє рятувальників та одна одиниця техніки ДСНС.

На Харківщині працює цілодобова «гаряча лінія» з питань евакуації. Канал зв’язку функціонує при благодійній організації «Координаційний гуманітарний центр». Охочі евакуюватися з територій, наближених до лінії фронту, можуть цілодобово телефонувати за номером телефону 0-800-33-92-91.

Агентство Телевидения Новости

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