Росія має заплатити: Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо репарацій Україні

Генеральна асамблея ООН в понеділок, 14 листопада, ухвалила проєкт резолюції щодо створення міжнародного механізму, який забезпечить відшкодування Україні збитків, завданих агресією з боку росії.

«За» проголосували 94 країн, проти – 13, утрималося – 74.

Проти голосували: Білорусь, Центральноафриканська Республіка, Китай, Куба, Північна Корея, Еритрея, Ефіопія, Іран, Малі, Нікарагуа, Росія, Сирія, Зімбабве, повідомляє 5 Канал.

Резолюція містить підтвердження позиції держав ООН щодо підтримки суверенітету, незалежності, єдності й територіальної цілісності України та вимогу до рф негайно припинити застосування сили й повністю і беззастережно вивести всі свої збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Генасамблея визнає, що росія має бути притягнута до відповідальності за порушення міжнародного права, зокрема її агресію, а також міжнародного гуманітарного права і прав людини. Відповідно, юридичні наслідки для рф мають включати відшкодування збитків, завданих Україні.

Нагадаємо, Україна вимагатиме від росії виплатити щонайменше $300 млрд репарацій за збитки, які були завдані внаслідок російського вторгнення.

Агентство Телевидения Новости