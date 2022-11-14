Держава
Перейти к списку новостей
14.11.2022 21:03
Просмотров: 153

Росія має заплатити: Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо репарацій Україні

Росія має заплатити: Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо репарацій Україні

Генеральна асамблея ООН в понеділок, 14 листопада, ухвалила проєкт резолюції щодо створення міжнародного механізму, який забезпечить відшкодування Україні збитків, завданих агресією з боку росії.

«За» проголосували 94 країн, проти – 13, утрималося – 74.

Проти голосували: Білорусь, Центральноафриканська Республіка, Китай, Куба, Північна Корея, Еритрея, Ефіопія, Іран, Малі, Нікарагуа, Росія, Сирія, Зімбабве, повідомляє 5 Канал.

Резолюція містить підтвердження позиції держав ООН щодо підтримки суверенітету, незалежності, єдності й територіальної цілісності України та вимогу до рф негайно припинити застосування сили й повністю і беззастережно вивести всі свої збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Генасамблея визнає, що росія має бути притягнута до відповідальності за порушення міжнародного права, зокрема її агресію, а також міжнародного гуманітарного права і прав людини. Відповідно, юридичні наслідки для рф мають включати відшкодування збитків, завданих Україні.

Нагадаємо, Україна вимагатиме від росії виплатити щонайменше $300 млрд репарацій за збитки, які були завдані внаслідок російського вторгнення.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 