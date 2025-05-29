росія модернізує шахти для зберігання ядерної зброї

Для цього використовує продукцію західних компаній, виявили журналісти данського Danwatch і німецького Der Spiegel.

Супутникові знімки свідчать, що за останні десять років росія модернізувала велику кількість ракетних пускових установок у районі міста Ясний неподалік від кордону з Казахстаном.

Серед оновлених обʼєктів — база 621 ракетного полку, на якій побудували нові дороги, будівлі та захисні споруди. Також комплексна модернізація відбувається на розташованій за 17 км базі 368 ракетного полку. Обидва ці підрозділи мають на озброєнні стратегічні ядерні комплекси «Авангард».

Журналісти також проаналізували понад два мільйони документів, що стосуються російських військових закупівель, і з'ясували, що паралельно з розробкою нових видів озброєння росія будувала абсолютно нові військові об’єкти.

«Цілі бази майже повністю зрівняли з землею та відбудували з нуля; зведено сотні нових казарм, сторожових веж, командних центрів і складських приміщень; прокопано кілька кілометрів підземних тунелів», — пише Danwatch.

У тендерній документації журналісти виявили, що для будівництва об’єктів російські військові використовують, зокрема, продукцію західних компаній — цемент, гіпс, клей, ізоляційні та звукоізоляційні матеріали. Особливо часто застосовується продукція німецької компанії Knauf.

Джерело: https://t.me/babel/68763

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