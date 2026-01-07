Держава
росія не здатна обслуговувати свої порти в Арктиці

Плани москви перетворити Північний морський шлях (ПМШ) на повноцінну транспортну артерію впираються в базову інфраструктурну неспроможність. Лише протягом наступних п’яти років порти вздовж ПМШ потребують днопоглиблення загальним обсягом близько 60 млн кубічних метрів. Аналогічні роботи необхідні й у портах в інших регіонах рф, що лише множить масштаб проблеми.

Раніше москва системно покладалася на іноземних підрядників, які мали необхідний флот і технології для масштабного днопоглиблення. Санкційний режим фактично перекрив цей канал. Альтернативи у вигляді власних потужностей росія так і не створила: заяви про проєктування та будівництво земснарядів на адміралтейських верфях у санкт-петербурзі залишаються деклараціями без практичного результату.

Реальні цифри виглядають показово. У 2025 році рф змогла власними силами виконати днопоглиблення в усіх портах країни лише на рівні приблизно 2,2 млн кубічних метрів. На тлі заявлених потреб це граничний обсяг, який не змінює ситуацію системно.

Теоретично москва розраховує на участь Китаю в розвитку північної портової інфраструктури. Однак інтереси Пекіна принципово інші. КНР зацікавлена в безперервному транзиті всім маршрутом ПМШ, а не в розвитку окремих російських портів як логістичних вузлів. У найближчі роки це означає просту реальність: великі судна проходитимуть повз, не зупиняючись.

Навіть у разі, якщо Китай погодиться долучитися до днопоглиблювальних робіт, саме Пекін визначатиме, де і в яких портах вони відбуватимуться. Для москви це означає втрату контролю над просторовим розвитком, неможливість цілеспрямовано підтримувати окремі регіони і фактичну залежність від зовнішнього впливу.

Сукупно ситуація демонструє системний розрив між заявленими арктичними амбіціями рф і її реальними можливостями.

Джерело: szru.gov.ua

