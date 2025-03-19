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росія вчить дітей воювати з 5 класу – майбутнє, вкрадене кремлем

росія вчить дітей воювати з 5 класу – майбутнє, вкрадене кремлем

У російських школах знову вводять "військову підготовку" – тепер з 5 класу. Окупанти не приховують: вони готують дітей не до майбутнього, а до смерті.

▪️ У Держдумі прямо заявили, що школярі мають бути "готові до війни".

▪️ кремль хоче виховати покоління гарматного м’яса для своїх загарбницьких планів.

▪️ Дітей вчать не будувати життя, а готують до вбивств – це злочин проти людяності!

- Навіть у нацистській Німеччині діяли так само – режим готував дітей до війни, а потім кидав їх на фронт.

Ми не допустимо, щоб ця хвороба вразила Україну! У нас діти – це майбутнє, а не боєприпаси для диктатора.

Центр національного спротиву продовжує боротьбу проти ворожої пропаганди та русифікації. Тримаймо стрій!

Поширюйте правду, щоб світ побачив, як кремль знищує дитинство заради війни.

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/6471

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