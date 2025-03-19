росія вчить дітей воювати з 5 класу – майбутнє, вкрадене кремлем
У російських школах знову вводять "військову підготовку" – тепер з 5 класу. Окупанти не приховують: вони готують дітей не до майбутнього, а до смерті.
▪️ У Держдумі прямо заявили, що школярі мають бути "готові до війни".
▪️ кремль хоче виховати покоління гарматного м’яса для своїх загарбницьких планів.
▪️ Дітей вчать не будувати життя, а готують до вбивств – це злочин проти людяності!
- Навіть у нацистській Німеччині діяли так само – режим готував дітей до війни, а потім кидав їх на фронт.
Ми не допустимо, щоб ця хвороба вразила Україну! У нас діти – це майбутнє, а не боєприпаси для диктатора.
Центр національного спротиву продовжує боротьбу проти ворожої пропаганди та русифікації. Тримаймо стрій!
Поширюйте правду, щоб світ побачив, як кремль знищує дитинство заради війни.
Джерело: https://t.me/sprotyv_official/6471