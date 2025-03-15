росія знову невдоволена Фінляндією

Ссылаясь на соображения безопасности для Ленинграда, расположенного вблизи финской границы, советское руководство выдвигало несколько предложений на протяжении 1938 и 1939 годов о том, чтобы Финляндия уступила пограничные территории в обмен на земли в Карелии, который были вдвое больше, но представляли собой сплошное болото. Финляндия отказалась.

26 ноября 1939 года правительство СССР направило ноту протеста из-за артиллерийского обстрела, который якобы был совершён с финской территории. 30 ноября СССР начал вторжение в Финляндию. Начало военных действий привело к тому, что 14 декабря СССР как агрессор был исключён из Лиги Наций.

Это, пожалуй, всё, что нужно знать про агрессию финнов в 1939 году.

Джерело: https://t.me/slvn_pomet/14485

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